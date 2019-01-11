三貝德攜手翰林教育科技開發「亞洲雲端學院STEAM」 擬1月28日上線

三貝德 (8489) 旗下子公司亞洲教育平台宣布與國內教育出版龍頭翰林出版事業集團旗下翰林教育科技共同開發名為「亞洲雲端學院 STEAM」教學評估分析管理系統，預計 1 月 28 日正式上線，此科技系統實現班級管理智慧化，是全面提升亞洲教育大平台旗下所有學生成績的利器。「亞洲雲端學院 STEAM」是教材與科技完美的結合，能夠彈性與迅速的提供符合老師教學現場的一切所需，涵蓋國小、國中、高中各科目課程，是亞洲教育大平台專屬的全方位評測平台。



三貝德指出，兩大龍頭集團的攜手合作，象徵實體補習班與雲端大數據評量科技的整合，未來補習教學將提供給學生更精準的學科弱點診斷，還提供在線補救教學工具。



此外，「亞洲雲端學院 STEAM」將彌補傳統團班教學統一派卷的缺憾，改採提供給每個學生差異化的作業跟考卷，並同時進行更有效率檢討與講解，成功地落實 e 化教學，並顯著提升學生考試成績。



「亞洲雲端學院 STEAM」訂於 1 月 28 日正式上線，屆時所有亞洲教育大平台旗下 50 個據點的學生都可陸續導入使用這個平台，提供 e 化學習新體驗，建立個人專屬學習雲，突破學生個人學習盲點，精進實力；老師授課也更有效率、更精準掌握學生的弱點單元，精準補強學習上的不足。



三貝德表示，教育界首次跨集團合作勢必對補習教學現場發動數位化的教學革命，這場科技輔助教育的新商業模式，無疑將會大大提升學習效果，使得補教市場產業升級且重新洗牌，同時將補習市場導向 M 型化的發展，拉開新型態補習班與傳統補習班之間的差異，再進一步催化亞洲教育大平台的發展，吸引更多優質補習班加入，讓原本升學率極高的亞洲教育大平台實體補習班再衝出另一波高峰。