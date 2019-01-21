產能調配有成 鈺齊-KY去年獲利登次高 EPS 5.10元

鈺齊 - KY(9802) 去年進行廠區產能調配有成，推升第四季毛利率創下同期新高，單季 EPS 1.32 元，全年獲利則創下歷史次高紀錄，全年 EPS 5.10 元。展望未來，鈺齊 - KY 表示，看好全球戶外運動休閒產業未來表現，產能擴增計劃仍會以 10-15% 為年度增長目標，並持續以提升自動化生產及朝向智慧製造為重大目標。鈺齊 - KY 去年第四季營收為 26.94 億元，毛利率 20.1%，營益率 10.2%，營業利益 2.74 億元，歸屬於母公司業主淨利 1.93 億元，每股稅後盈餘 1.32 元；去年全年營收 100.70 億元，毛利率 18.0%，營益率 8.3%，營業利益 8.34 億元，歸屬於母公司稅後淨利 7.43 億元，每股稅後盈餘達 5.10 元。



鈺齊 - KY 指出，去年淡季啟動之廠區產能調配計劃，隨著員工學習曲線之持穩精進，以及規模經濟效果之逐步顯現，整體營運績效已從第二季度起明顯逐季攀升，帶動第四季獲利表現攀升至全年度最高峰，毛利率創歷史同期新高紀錄。此外，雖第四季因辦理庫藏股轉讓員工及員工認購現金增資而增加一次性營業費用，然全年營業費用率亦控管在 9.7%。



鈺齊 - KY 提到，已連續多年採取廠區產能擴增規劃，越南及柬埔寨等非中國產區之產值占比，已從 2018 年初的 54% 提升至年底的 60%，越南總產值可望在今年首度超越中國，且為達成產能擴增目標及為提高產區調配彈性，將會以中國 / 越南 / 柬埔寨三地各佔集團三分之一產值為中期規劃目標。