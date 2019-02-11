創業家旗下松果購物春節檔期交易額年增逾倍 力拚2月銷售再創新高

連續九天的春節連假，創業家 (8477) 旗下行動原生的 B2B2C 電商平台松果購物再創銷售佳績，受到春節期間天氣不錯帶動民眾外出潮湧現，行動購物成為優勢，整體行動端業績貢獻超過 8.5 成，帶動今年過年期間交易額較去年同期成長超過 1 倍。松果購物表示，買氣從初三就開始回溫，而開工前兩日更顯著出現收假買氣攀升現象；而以商品銷售來看，旅遊商品及居家商品買氣最旺，其中松果購物今年率先搶開開學季專區，帶動過年期間行動電源、懶人桌、伸縮書架、單人床墊等商品銷售表現佳。



松果購物看好往年初五即開工的習俗，今年特於 2/9 即展開三日的開工小確幸回饋，亦看準年後首波買氣，再推民生用品抗漲價，囊括衛生紙、紙巾、尿布、衛生棉等商品促銷，力拚 2 月份銷售表現再創新高。