創業家春節零食銷售冠軍單週賣1.5萬包 1月交易額挑戰倍增

即將迎來金豬年，創業家 (8477) 旗下生活市集公布春節檔期最熱銷的三大品類，分別是「零食甜點」、「生活家電」、「日用消耗品」，再加上紅包分享活動及銀行、行動支付優惠加持，看好 1 月份交易額將挑戰年成長超過 100%。據生活市集觀察，「零食甜點」成為春節檔期最熱銷品類，其中以瓜子、肉乾最熱銷，「水煮瓜子」登上生活市集春節檔期熱銷冠軍，七成訂單來自甜鹹交織的焦糖口味，最高單週賣出超過 15000 包；另外「超熱銷涮嘴肉乾」有各式口味肉乾、肉紙可選，單週銷售超過 5000 包。



而因應年節掃除需求，「生活家電」及「日用消耗品」均以清潔用的品項最熱賣，包含「除蹣吸塵器」1 月份曾創下單週賣出超過百台的佳績；而站上常銷的「3D 洗衣凝膠球」近三週的平均單週銷量為近千包。



創業家也提到，今年全站「千萬紅包瘋狂發」活動亦持續進行中，活動開跑初期的擴散速度就已較去年同期倍增，目前已有雙位數的消費者分享超過百位好友，以總計 400 多次分享數，暫居紅包擴散分享王的寶座。



另外，看好新春商機，創業家持續與各大金流夥伴擴大回饋力度，亦與中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行等多家銀行祭出平台獨家優惠，而在生活市集、好吃市集下單使用「街口支付」付款，除筆筆 2% 街口幣回饋無上限，每人每週還可再享街口支付指定通路前三筆消費隨機返現最高 100% 回饋，在支付優惠加持下，看好將推升春節檔期買氣。

