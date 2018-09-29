2位東歐青年創AR地圖 比Google準千倍

文●黃靖萱

藍色視覺實驗室聯合創始人兼首席執行官：彼得．昂多斯卡（圖左）、藍色視覺實驗室聯合創始人兼技術長：盧卡斯．普拉汀斯基（圖右）(攝影者．陳宗怡)

透過一隻手機裡的應用程式，可以讓你進入一個擴增實境的 3D 地圖，在這個環境裡，你就像在實體世界裡查商店、尋找路線般直覺。這個地圖，甚至可以提供自駕車導航，精確到誤差僅 1 公分，比 Google 地圖更精準上千倍。

這樣的技術，Google 創投也找上門，在今年 3 月參與這家位於英國倫敦的新創公司 Blue Vision Labs 的 A 輪融資，共 1450 萬美元。

這家 9 月才成立 2 週年的新創公司，股東陣容驚人。除了 Google 創投，還有矽谷教父 Ron Conway 的天使基金 SV Angel、最會在早期就投資獨角獸的創投之一 Accel，以及李嘉誠旗下的維港創投，現在更傳出有矽谷共享經濟巨頭有意購併。

比 GPS 更準確！

他們用數百萬張照片，打造 AR 地圖

該公司讓這些創投業者驚訝的技術，概念結合現在蘋果、Google 最重壓的 AR（擴增實境）技術以及精準定位資訊。

9 月 15 日週六上午，就在這家公司成立 2 週年隔天，《商業周刊》採訪團隊來到他們的辦公室，Blue Vision 創辦人暨執行長昂多斯卡（Peter Ondruska）、共同創辦人暨技術長普拉汀斯基（Lukas Platinsky）帶著我們走上街頭實測產品。

他們以數百萬張照片，建構出龐大的 AR 城市地圖，昂多斯卡解釋，就像 15 世紀，當人們在大海中巡航，看著星星定位一樣，「我們用電腦視覺代替 GPS，根據照片定位，可以非常精準告訴你位置，手機其實比 GPS 定位更精準，」他很有自信的說，如果你叫一輛共享汽車，車子將會分毫不差的停在你面前。

Google 創投合夥人赫姆（Tom Hulme）也舉例，如果你想去找人在海上、GPS 很難定位到的著名航海家庫克船長，是非常困難的。但「這幾個人（指 Blue Vision）開啟了契機，而且更互動，你可以看到我向你走來。這技術可以無限擴展，應付更多人參與的大規模遊戲。」

極精準的定位，讓他們可以提供有別於其他 AR 公司更獨特的技術，也就是多人互動的 AR 體驗。

多人互動玩 AR

任何地點都可標註，還能留言給朋友

拿著手機打開 App，他們 2 人與我們各自設定的圖像都出現在手機螢幕裡，周遭商店也在空中浮出了餐廳、商店等不同標記，幫助使用者辨識、尋找實體世界裡的各個地點。

我們可以透過手機，標示每棟建築物意義與功能，甚至寫下留言，讓朋友可以看見我們的評論。

現在的 AR 應用，不論是導航或遊戲，都只是單一使用者的體驗，包括 AR 最成功的遊戲——寶可夢 Go，在手機中只能看到自己，自己抓寶、升級，無法顯示其他玩家位置或資訊，更沒有合作或競賽的快感。

「我們正試圖解決的是僅能單一使用者體驗的 AR，我相信 AR 技術，將改變人們如何在一個環境中彼此互動的方式，」昂多斯卡說。

他們的商業模式，就是建立實體城市的擴增實境地圖，提供維基百科般的功能，讓使用者可在地圖裡，標示各種資訊，完善所有人的使用。

自從美國軍方開放 GPS 衛星定位至今，民用版衛星定位精確度，多年來從約 1 百公尺的距離誤差，縮短為 5 到 10 公尺。但 Blue Vision 核心能力卻能僅使用相機鏡頭，就做到「公分」等級的精準度。

台灣 AR 軟體公司宇萌數位科技執行長白璧珍分析，能做到公分級的精準，技術真的很傑出，這需要很高端的演算法，而且要同時顯示出這麼多人的即時位置，雲端運算的技術難度與演算成本都很高。

這項技術像當年 IE

連結各領域，使用人數將爆發增長

有人說，只有蘋果 ARKit 或 Google ARCore 的 AR 就像 1996 年，全世界 99％的人都不知道網路是什麼的時代，每個網站都是孤獨的，單向且沒有朋友，而該公司技術有機會像當年微軟 IE，讓網路使用人口有了不只 10 倍的成長。

接下來，它的技術將可以應用到越來越夯的自駕車導航上。自駕車所需的地圖資訊必須非常精準，大廠無不投入一顆動輒百萬元的 Lidar（光達）來測量距離，以做到障礙物偵測、自動跟隨前車等。例如 Google 的自駕車測試時，車頂上就有一顆突出的 Lidar，不斷旋轉收集資料，並繪製 3D 地圖。昂多斯卡認為，若能應用他們的地圖定位技術，是相對便宜且規模能快速放大的解決方案。

就像赫姆所說，「他們（Blue Vision）擁有只要透過智慧手機的鏡頭，就能即時做出在地、能共享的 AR 產品。我們期待看到 AR 和自駕車的新應用，將因此有了新的契機。」

提出這個可能連 Google 都沒想到的解決方法，竟是來自大學時連英文都說得不好，出生於人口只有 550 萬人的東歐小國斯洛伐克的昂多斯卡與普拉汀斯基。

1993 年才脫離捷克獨立的斯洛伐克，似乎將精彩的文化及故事，都留在了捷克，電影《歐洲派》就曾將斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦，拍成一座貧窮落後的共產小鎮。捷克斯洛伐克未獨立前，政經中心在首都布拉格所在的地區，城鄉差異讓許多斯洛伐克人都是到布拉格上大學及工作。大學時，昂多斯卡也是選擇赴布拉格的查理大學念資訊工程。「我到布拉格讀大學，因為不需要用到英文，」昂多斯卡靦腆的笑說。

幕後推手年僅 29 歲

英文菜、出身農業國，卻跨國界創業

但畢業後，連英文都不太會說的他，卻勇敢申請到美國臉書實習，5 個月的時間參與開發臉書的動態時報「Timeline」，這在當年是臉書史上最大改版，也奠定現在臉書的瀏覽方式。「在這之前，我從來不知道有任何我認識的人能這樣（得到在美國網路業的工作），」昂多斯卡說，連同他另一位朋友也申請到工作，「我們兩個大概是前兩個在臉書實習的斯洛伐克人吧！」

之後，昂多斯卡回到歐洲，在英國牛津大學攻讀研究領域涵蓋 AI、機器視覺及機器人導航在內的機器人研究（Robotics）。在歐洲，牛津移動機器人研究所，是該領域最頂尖的學府。

普拉汀斯基也曾在攻讀博士時，申請赴美國 Google 實習。有過美國充滿創業精神的氛圍洗禮，讓他們和一般相對保守的歐洲人不同。「畢業後，我想的是，能做些什麼事，讓機器人及 AR 的技術能真正發揮影響力？」昂多斯卡選擇了創業。他說，人生很短暫，經營一家公司很耗費心力，「所以，我一定不會把時間花在等待。」

普拉汀斯基留著大鬍子，看起來粗獷的他，卻像典型的宅男工程師，安靜、還有一點害羞。但他卻有不只一次參與公司新創的經驗，早在創辦 Blue Vision 之前，他就曾加入慈善眾籌網站 Prizeo，而這網站另 2 位同樣來自牛津的創辦人，後來都成為昂多斯卡的創業夥伴。

從英文完全不通卻接連挑戰臉書、Google、微軟實習，再到英國創業，昂多斯卡和普拉汀斯基在以農產品為主的家鄉斯洛伐克，可稱得上是異類。但他們認為，「企圖心是慢慢增強的，真的不是誰天生就能怎樣，像在牛津，當你看到身邊的人成功，你會有力量相信自己也能做到。」

走出東歐小國，到世界舞台上創業，現在員工超過 30 人的 Blue Vision Labs，員工國籍涵蓋了 13 個國家，「創業需要同伴，你需要朋友跟你一起，千萬不要獨自創業，」昂多斯卡建議。

才成軍 2 年，他們傳達的故事不是他們有多成功，而是期待改變世界的企圖心，享受挑戰還有並肩打拚的創業過程。

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來源：《商業周刊》 1611 期

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