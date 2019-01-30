誠美材偏光板面板零組件供應具戰略地位 董座之爭暗潮洶湧 股價創高

誠美材 (4960) 爆發董座之爭，現任董事長葉美麗、董事陳俊雄發動突襲，取代前董事長何昭陽而代之，大陸 10.5 代線產能開出，帶動零組件偏光板需求成長，市調機構預估，到 2022 年之際才會供需平衡，也讓誠美材此次經營權之爭暗潮洶湧，股價連日走高，今 (30) 日開高走高，上攻到 12.35 元，創下去年 12 月以來新高。偏光板在面板供應鏈具有戰略性地位，群創 (3481) 由鴻海集團主導，與誠美材供應合作緊度不如以往，誠美材轉向發展大陸面板市場，大陸 8.5 代、10.5 代線產能大舉開出，為了解決零組件供應問題，亦扶植盛波等偏光板供應鏈，也讓誠美材在大陸大尺寸偏光板發展契機，並與錦江集團合作。



目前錦江集團為大陸誠美材主要合作對象，對於此次經營權之爭態度具有決定性，而葉美麗以往市場色彩濃厚，若是為鞏固經營權，加碼持股有其可能性存在，帶動近期股價大漲。