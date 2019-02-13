LiTV春節流量創歷史新高 話題之作《天空之城》稱霸

隨著春節 9 天長假結束，各大 OTT 平台連假激戰也隨之告一段落，今年「LiTV 線上影視」在農曆春節也繳出亮麗成績單，LiTV 不受宅經濟的限制，跨螢載具特色走到哪看到哪，帶動收視攀升，平台新用戶也有顯著的成長，尤其是使用行動載具的用戶最為明顯，成長超過五成以上，在年節期間全站整體流量也創下歷史新高紀錄。



戲劇部分，LiTV 今年推出黑馬神劇《天空之城》果然造成轟動，不僅刷新韓國有線電視收視率，更在 LiTV 一上架就躍升冠軍，從平台上數據顯示，因該劇集集精彩，讓人一看就欲罷不能而擄獲觀眾的目光，所以觀眾黏著度高，全套 20 集上架後，觀影流量集集攀升，穩居戲劇類冠軍。

另外，《我身後的陶斯》表現也算優異，因為男主角蘇志燮來台新聞話題不斷，並在劇中扮特務，意外成了鄰家小孩保姆，反差萌的形象大受歡迎，春節期間觀影熱度也持續遞增。



在電影部分，今年春節期間觀看流量也較去年成長將逾四成，華語片與韓片依舊是最受歡迎，LiTV 也整理出春節期間，平台 TOP10 的片單，勇奪冠軍的是台灣電影《角頭 2：王者再起》，在今年上映賀歲片《寒單》男主角的加乘下，不只在流量上表現亮眼，同時口碑反應也不俗；第二名是《俠盜聯盟》，由劉德華、舒淇、尚雷諾主演的冒險動作片，向來也是過年觀眾的娛樂首選，第三名是動作災難片《玩命颶風》，可見動作片的場面刺激，是台灣觀眾春節連假紓壓的好選擇之一；第四名是舒淇、彭于晏主演的浪漫愛情片《剩者為王》，平台數據充分顯示，該部為女性觀眾族群的最愛；第五名則是韓國感人喜劇《花漾奶奶秀英文》，該片上映時口碑盛讚，演員陣容雖沒有大卡司，但在題材與內容皆獲得觀眾共鳴。

其次還包括《末日飛船》、《奇蹟男孩》、《七月與安生》、《帥氣的噩夢》、《與神同行》。

綜觀整體 LiTV 平台於春節期間，除戲劇、電影表現亮眼，在頻道部分，新聞台依舊是用戶觀看時數最長的頻道，但成長最明顯的還是電影台，全站累積觀看時數較平日翻倍成長，超越去年特別時節的觀看時數，創下今年開春的新紀錄。

