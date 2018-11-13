力達-KY前三季EPS 6.46元 螺桿機銷售比重攀升中

高階通用型空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW)，在高階螺桿機產品出貨持續攀升帶動下，抵銷部分因市場觀望造成營收下滑的壓力，前三季稅後純益 6.46 億元，年減 6.8%，每股純益為 6.46 元，

力達 10 月營收為 5.14 億元，月減 16.7%，年減 21.6%，力達主管指出，10 月產品比重，螺桿出貨比重正式突破 5 成，成長速度超過預期，力達對內完成新產品開發，11 月正式推出無油式渦漩機，將環保及效能機種的層次再向上提升，更適用於高端精密行業。

力達第 3 季財報營收 19.65 億元，毛利率 23.25%，季減 0.46 個百分點，年減 0.5 個百分點，稅後純益為 2.52 億元，季增 20.2%，年減 5.5%，單季稅後每股盈餘為 2.52 元。

累計力達前三季營收 60.06 億元，毛利率 23.62%，年減 0.5 個百分點，稅後純益為 6.46 億元，年減 6.8%，每股純益為 6.46 元。

力達統計 10 月的產品銷售結構中，螺桿出貨比重首度突破 5 成，活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔 33.1%、50.3% 及 13.4%；其中以螺桿式空壓機毛利率最好。

力達目前以自主生產活塞、渦旋式空壓機主機，在螺桿機漸成主流產品後，力達自行設置螺桿空壓機主機生產設備，最快今年第 2 季底正式進入試量產，在調整小部分製程之後，即將進入量產，將取代對德國進口主機的依賴，2 年內完全取代螺桿主機的外購，可更有助推升螺桿空壓機毛利率，將增加 2-2.5 個百分點。