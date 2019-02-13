歐股盤前─美中貿易談判前景樂觀 指數期貨走揚

市場樂觀期待，本次美中貿易談判，可望緩解兩國爭端；今 (13) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨漲逾 0.4%。

台北時間週三下午 3 點 04 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.44%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.28%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.58%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.45%。

截至發稿，上證綜指上漲 1.84%，深證成指上漲 2.01%；南韓 Kospi 指數上漲 0.50%，日經 225 指數上漲 1.34%；台股收跌 7.16 點，至 10090.58 點。

美中貿易談判前景樂觀、聯邦政府免於關門等消息，激勵昨日美股走揚，三大指數皆創 2 月以來最大單日漲幅。

週二道瓊工業指數收漲 372.65 點 (1.49%)，至 25425.76 點；標普 500 指數收漲 34.93 點 (1.29%)，至 2744.73 點；那斯達克指數收漲 106.71 點 (1.46%)，至 7414.62 點。

美國總統川普日前宣稱，有意將貿易戰休兵期 (最後期限為 3 月 1 日) 延後，且希望能和中國國家主席習近平會面，讓兩國達成貿易協議。

但川普亦強調，在一般情況下，「我不傾向延後期限」。

另一方面，民主、共和兩黨已就移民法規、邊境築牆預算等議題，達成「原則協議」，若經川普簽署成為法律，就可避免聯邦政府再度陷入關門窘境。

不過，該預算協議的邊境築牆經費，僅約 13 億 7500 萬美元，遠低於當初川普所要求的 57 億美元。

川普直言，他對這項協議不滿意；但他也表示，聯邦政府不會再度關門。

歐洲政壇消息方面，英國脫歐僵局未解，首相梅伊 (Theresa May) 日前於下議院演說時表示，一定會讓國會對脫歐協議，做出決定性表決，但在此之前，必須讓她對愛爾蘭邊境保障措施(backstop)，進行修改。