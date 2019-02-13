聯合國新規定 2020年新車需安裝緊急煞車輔助系統 AEBS

聯合國歐洲經濟委員會 (UN ECE) 在 12 日發表，日本及歐盟等 40 個國家及區域，已經同意一項，規定有義務在車輛安裝緊急煞車輔助系統 (Advanced Emergency Braking System，AEBS) 的國際法規草案。這項規定將於 2020 年生效，屆時小客車及輕型商用車輛都需安裝 AEBS。

聯合國歐洲經濟委員會在一份聲明中指出，「這將明顯增加道路安全，特別是在城市裡，光是在歐盟，2016 年就有超過 9500 件的死亡事故，占所有道路交通事故死亡人數的 38%」。

安裝在汽車上的各式感測器 (圖：AFP)

緊急煞車輔助系統 AEBS，利用攝像機及光達 (Lidar) 等感測器來監控接近車輛的人車，如果系統判斷事故即將發生，會向駕駛人作出警示。當駕駛人未作出適當反應時，AEBS 會自動介入將車輛減速，防止撞擊事故的發生。

而這類系統，在數年前已經使用於卡車及巴士上。

聯合國的這項新規定，可能在國際上嚴格統一要求，車輛在低速時 (時速 60 公里以下) 需能使用 AEBS。

新規定將適用於所有新車，以及載客人數低於 9 名的廂型車或小型巴士。

聯合國歐洲經濟委員會表示，「在施行這項規定後，多數現有系統都必須更新，以合乎更嚴格的要求」。「在部分國家，許多車輛都已具備 AEBS，但是到目前為止，沒有一套技術標準來保證這些系統可以提供有效的功用」。

該草案已獲得，聯合國歐洲經濟委員會全球車輛法規調和論壇 (WP.29) 的核准， 並將於 2020 年 6 月提交給論壇並正式通過。

屆時，在歐盟、日本、韓國、澳洲，以及俄羅斯等 40 個國家地區，所銷售的小客車和輕型商用車，都需具備 AEBS。但不包括美國及中國。

根據 2017 年銷售數據，意味著每年歐盟超過 1500 萬輛新車，和日本的 400 多萬車輛都將配備 AEBS。

而其他國家的汽車製造商，為了將產品銷往這些國家，也勢必會安裝 AEBS 以合乎當地法規。而這樣的舉動，有望加速 AEBS 在全球普及的腳步。也將為相關產業帶來新的商機。