貿易談判大限前 新興市場股市恐陷停滯

根據《彭博社》報導，新一輪美中貿易談判，本週於北京登場；分析師認為，在貿易戰休兵期結束 (3 月 1 日) 前，2019 年以來表現強勁的新興市場股市，恐陷入停滯。

MSCI 新興市場指數上週走跌，結束近 1 年來最長連漲紀錄。

MSCI 新興市場指數於 1 月下旬突破 200 日移動平均線，但上週五又跌至 200 日移動平均線下方。

富達投信新興市場固定收益投資組合經理人 Paul Greer 表示，2 月底之前，市場情緒將持續為美中貿易談判所牽動。

Greer 指出，雖然就估值、技術面與外在環境而言，新興市場資產仍備受看好，「但我們認為，未來 2 到 3 週內，市場恐陷入停滯。」

美、中兩國本週展開新一輪貿易談判，週一為副部長級會談，週四至週五 (14 至 15 日) 為部長級會談，美國財政部長梅努欽與貿易代表賴海哲，都將與會。

白宮方面表示，本次磋商重點，仍是中國經濟的結構性改革。

美國總統川普日前指出，不會在貿易戰休兵期結束前，與中國國家主席習近平會面，該言論降低了美中可在短期內達成貿易協議的預期。

若兩國無法在 3 月 1 日前達成協議，美國將把價值 2000 億美元的中國輸美商品關稅，從 10% 提高至 25%；若談判取得具體進展，美方可能會延長休兵期。