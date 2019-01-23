凃俊光帶領新零售走大宇資調整體質之路 預估最快下半年轉盈

新零售 (3085-TW) 總經理由現任大宇資 (6111-TW) 董事長凃俊光接棒後，凃俊光今 (23) 日露面並對外宣示改變決心，他直言「現在電商不是寒冬期，是處在冰封期」，不過，「冬至春不遠了」，今年大電商將減少補貼進入轉型後收割期，中小電商有些將撐不下去，在電商成功快、失敗也快的情況下，要帶領先新零售做大量業務整改，預計最快下半年可見到單季轉盈。

新零售自 2016 年第 1 季至今，僅一個季度賺錢，其他季度均處在虧損狀態，凃俊光有信心表示，電商業競爭雖然激烈，但「一旦上來也會很快」，上半年將帶領團隊做大量的整改和業務調整，雖全年要轉盈還是辛苦，但下半年單季有機會轉盈。

不同於過去新零售著重自有品牌如東京著衣、拍手童裝和 101 原創 T 恤銷售，凃俊光已開始導入知名名牌線上代理銷售服務，近期已陸續引進潮牌 BIG TRAIN、Le Coq Sportif(公雞牌)，代理 2-3 個月來銷售均呈現超過 100% 的成長幅度，廠商滿意度高，4 月將再取得運動品牌 FILA 線上代理銷售權，後續陸續導入更多知名品牌可期。

凃俊光說明，代理服務先以服飾品牌為主，逐步導入飾品，由新零售負擔行銷費用，但不須負擔庫存壓力，可藉此快速增添營收，也可推動新客源購買自家品牌商品，或對既有會員再行銷。

凃俊光以大宇資經營經驗為例，2014 年的大宇資像是老舊軍艦，耗時 2 年調整體質成功，而現在新零售平均年齡 26 歲，比起大宇資小了 10 歲，是年輕的軍艦且該有的設備都有，只是沒有經驗和方向而停在港邊，現在的責任就是協助其趕快走對航行方向。

除了代理品牌，凃俊光也希望開展跨境電商的布局，也就是代理國外品牌來台，但不同於目前其他電商採行預購的做法，而是強調具有現貨的快速出貨。