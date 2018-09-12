暴雪嘉年華前夕 Stifel將動視暴雪加入「優秀股」清單

週二 (11 日) 投資機構 Stifel 將電玩廠商動視暴雪 Activision Blizzard (ATVI-US) 添加到優秀選擇列表中，同時保持「買入」評級和 82 美元的目標價，比週一 (10 日) 收盤價還要高出約 10%。

因此，動視暴雪股價週二 (11 日) 收盤大漲 7.06% 來到每股 79.50 美元。

Activision 股價日線趨勢圖 / 圖: 谷歌

Stifel 分析師 Drew Crum 在報告中表示，由於暴雪嘉年華 (BlizzCon) 即將到來，這是動視暴雪的一年一度電競盛會，再加上對鬥陣特攻 (Overwatch League) 的進一步新聞和動力，預期動視暴雪有著一定的上漲空間。

Stifel 也對電玩廠商 Take-Two (TTWO-US) 維持「買入」評級，並將其目標價格從 137 美元上調至 144 美元，較昨日收盤價多出約 12%。 Take-Two 股價週二上漲 3.69% 來到 133.92 美元。

此外，Benchmark 分析師 Mike Hickey 週二 (11 日) 亦表示，動視暴雪即將推出的 《決勝時刻：黑色行動 4》 (Call of Duty:Black Ops IIII：Blackout) 整體遊戲感優於預期，除了質量外，遊戲耐玩度也更佳，應能超越目前流行的 Fortnite 或 PUBG 等遊戲。

Hickey 維持了動視暴雪的「買入」評級，預計《決勝時刻》的多方玩家搏鬥模式，將可帶來每年 5 億美元的營收額，Hickey 維持動視暴雪 93 美元的目標價。