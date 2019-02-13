家登1月淡季不淡 營收年增近4成 客戶拉貨強勁後市看俏

光罩載具廠家登 (3680-TW) 今 (13) 日公告 1 月營收 1.71 億元，月減 28.19%，年增 38.08%。家登指出，由於半導體載具本業營運呈現倍數成長，表現淡季不淡，預期在大客戶 EUV 極紫外光光罩傳送盒 G/GP Type 持續強勁拉貨下，未來幾個月營運表現可期。

家登表示，1 月半導體載具本業營運呈現倍數成長，破除往年半導體淡季魔咒，今年首月就展現強勁的成長動能。展望今年，在全球大客戶對新一代 EUV 極紫外光光罩傳送盒 G/GP Type 持續強勁拉貨下，將大幅提升載具本業營收，加上去年部分載具訂單，延續至今年出貨，未來幾個月營運表現與獲利可期。

家登指出，即便第 1 季各半導體大廠紛紛降低成本，使產業發展力道趨緩，但有利於家登載具產業的維修清洗服務訂單，且在成本考量的前提下，原本採用國外廠商產品訂單的大客戶，已陸續轉單給家登。

家登認為，隨著高階製程時代來臨，全球客戶對 EUV 極紫外光光罩傳送盒 G/GP Type 需求迫切，今年 EUV 系列產品將成營運與獲利的主要貢獻產品之一，而美中貿易戰所引發的市場不確定性，反而可為家登帶來中國在地客戶轉單的正面效益。