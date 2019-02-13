中華開發創新加速器建構新創生態圈 為新創業者「定向加速」

開發金 (2883-TW) 今(13)日宣布，中華開發創新加速器 2017 年在南港軟體園區開幕至今，共舉辦 177 場、超過 7500 人次參與的各種活動，已成為台灣新創業者的最佳創業平台。開發創新加速器致力建構新創生態圈，透過產業聚焦及上下游整合的「定向加速」，使投資方和被投資方都擁有更多的機會。

中華開發資本總經理何俊輝表示，母公司開發金控已成為壽險、商銀、證券、創投 / 私募股權四引擎齊發的全方位金控公司，致力發揮業務綜效是積極目標，而這個模式同樣可以套用在開發創新加速器。何俊輝強調，於金控業務發展而言，四大引擎不同的業務可以提供客戶全方位的服務；再把這個概念推到開發創新加速器，希望為創新業者提供創業「平台」，可以透過開發金控長達六十年的投資經驗，提供產業上下游的整合服務。

開發金控六十年的投資策略即是著眼產業發展，過去是以扶植台灣的產業為重，現在則是經過完整的市場分析，精準投資具有未來發展能力的產業。開發創新基金總經理郭大經表示，過去沒有「加速器」這個名詞，但開發金控一直在做創業加速的工作。

郭大經進一步指出，因應當前因為網路發展而來的「新經濟」，其實就是產業的跨領域，所有產業都可以相互連結，因此開發創新加速器正積極透過建構平台，同時建構一個屬於新創業者的生態系。

郭大經以開發創新基金最新投資的全球智慧開店平台 SHOPLINE 為例，以國際化的團隊建立的電商架站服務自 2013 年創立至今，協助超過 15 萬個品牌店家成功網路開店，並於 2018 年協助店家接觸超過兩億人次，成為亞洲最大的網路開店平台。

郭大經表示，在未來發展上，中華開發創新加速器可以協助 SHOPLINE 在新技術發展及產業資源整合上與其他新創業者合作，持續布局海外的各項需求。開發創新基金投資的四大領域：AI、物聯網、移動互聯網及次世代電商，看似為不同產業，其實在新經濟之下，環環相扣。而透過開發創新加速器依新創業者不同的需求而量身打造的各項課程，而不是標準化的創業入門課程，期待發揮「定向加速」的效果。

以開發創新加速器結合策略股東，就能讓台灣的新創業者不會是單打獨鬥，而可以有打群架的概念，郭大經以輕鬆的方式說明生態系的目的及重要性，而最終目標則是期盼將台灣新創公司的產品及服務，透過其長期累積的產業網絡推向全球市場。

