未來幾週內將決定華為在美國的命運

華為在未來幾週內將面臨一連串關鍵時刻，除了 2 月 28 日在美國西雅圖舉行有關華為竊取商業機密的聽證會，3 月 6 日將在溫哥華舉行財務長孟晚舟引渡聽證會，還有消息指出，美國總統川普將在 3 月初頒布一項新的行政命令，進一步禁用華為的設備。

未來幾週內出爐的結果，更將決定性地影響美中貿易談判，特別是美方長期指控中國政府涉嫌透過華為等中企竊取美國智慧財產和涉嫌間諜活動。

美國正極力說服全球盟友加入抵制華為的行動，美國務卿龐皮歐 (Mike Pompeo) 週一 (11 日) 參訪中歐時向匈牙利政府警告：「使用華為設備存在技術風險，將不利美匈合作關係。」

但未來幾週，若華為在這些關鍵案件取得成功，勢必將嚴重動搖川普政府遊說全球盟友的能力與立場。

加拿大引渡孟晚舟?

去年 12 月，華為公主孟晚舟因欺詐指控在溫哥華被捕，美國政府正積極尋求引渡孟晚舟，3 月 6 日將在溫哥華舉行引渡聽證會，權衡移交華府是有違《加拿大的權利和自由憲章》。

加拿大司法部 (Department of Justice) 目前正在審查美國司法部的申請，主要是針對華為創始人任正非的女兒孟晚舟，是否應以欺詐罪被引渡美國。

華為創始人任正非的女兒孟晚舟。(圖：AFP)

加拿大司法部一名發言人說，加國最高法院將安排一場引渡聽證會，孟晚舟的下一次出庭時間訂於 3 月 6 日。

事實上，此案對加拿大政府來說相當棘手，已導致加國與中國間多次外交糾紛，並可能讓數名在中國生活和工作的加拿大公民遭遇報復性逮捕，促使此案件更加棘手。

T-Mobile 竊密案

美國西雅圖法院訂 2 月 28 日舉行聽證會，要求華為就竊取 T-Mobile 商業機密技術的指控作出回應，特別是針對「Tappy」智慧手機測試機器人的規格。

華為辯稱，該案已於 2017 年提起訴訟並達成和解。華為聲明中表示：「西雅圖的一個陪審團在商業機密索賠中既沒有發現損害賠償，也沒有發現故意和惡意行為。」

此案意義也相當重大，因為在過去 10 年時間裡，美國政府一直對華為涉嫌商業間諜活動進行大膽指控，T-Mobile 一案據傳是一起從華為基層工程師到高層管理人員所設計的陰謀，與美國情報界的說法一致。

華為設備禁令擴大？

多年來，華為與中興通訊 (ZTE) 設備已剔除美國政府內部的採購清單，一名美國政府官員外媒證實，美國總統川普計劃在 3 月初頒布一項新的行政命令，更廣泛性地禁用這些公司生產的設備。

與澳洲、紐西蘭、日本等國情況一樣，新的禁令預計將劍指下一代支援 5G 的設備，美國正以國安作為考量，聽取委員會 (National Security Council) 的建議將 5G 技術國有化，以便更好地與中國競爭。

華為是 5G 網路平台發展的翹楚。(圖：AFP)

根據一份洩露川普政府備忘錄內容顯示：「在 (川普) 第一任期結束之前，要建立一個安全、高性能、全球領先的 5G 網路平台是必要的，也是可能的。」然而，外媒報導該備忘錄的作者已離開該委員會。