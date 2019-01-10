美國電信營運商T-Mobile第四季新增用戶量超越市場預期

美國電信運營商 T-Mobile(TMUS-US) 在週三 (9 日) 表示，該公司新月付費手機用戶的數量增長超越分析師預期，在 2018 年第四季增加了 100 萬名以上的新用戶。

據數據顯示，美國第三大電信運營商在 2018 年第四季共增加了 240 萬名用戶，其中 140 萬名是屬於月付費手機用戶，在每個月底支付賬單，被認為非常有價值的客戶。據報導，分析師先前預期該公司將增加 98.5 萬名新的月付費用戶。

T-Mobile 在上個月份獲得了兩項國家安全評估的認證。目前該公司也致力於擴大規模，來與 Verizon (VZ-US) 和 AT&T (T-US) 競爭。在本週二 (8 日)，Verizon 也宣布第四季用戶量成長強勁，增加了 65 萬新手機用戶，不過依然不敵 T-Mobile 在第四季的增長數量。

除了新增用戶以外，T-Mobile 也表明在第四季保維持了現有客戶。該公司表示，改善了月付費用戶的流失率，第四季的流失率從上一季的 1.02% 下降至 0.99%。流失率標示著客戶離開該公司電信服務的速度。

競爭對手 AT&T 和 Verizon 計劃在 2019 年推出 5G 手機行動方案。Verizon 執行長 Hans Vestberg 表示，首款支持 5G 的手機將會是 Moto Z3，可能會在未來幾個月推出。對此，T-Mobile 也預計將在 2020 年之前推出 5G 行動網絡服務。

一直以來，T-Mobile 通過提供促銷優惠來積極發展業務並與對手競爭。然而，隨著 5G 的出現，該公司表示需要更大的規模以獲得競爭優勢。目前，該公司正在等待監管機構批准與 Sprint 的 260 億美元合併計劃。T-Mobile 的高管表示，Sprint 的無線頻譜將加速該公司的 5G 網絡計劃。