台股盤中─櫃買中小股活蹦跳 被動元件強勁 大盤翻紅收復10100點

受到美股走強的帶動，亞股大漲，日股和港股更大漲超過 1.5%，台股加權指數開漲 25.87 點後，隨後因部分大型電子股 1 月營收不如預期壓抑盤勢一度翻黑，但被動元件族群大漲，有效拉抬加權指數收復 10100 點，預估成交值放大至 1500 億元，同時，櫃買指數強漲逼近 1%，顯示多頭人氣仍相當熱絡。

可成最新公布 1 月營收 49.09 億元，月減 26.7%、年減 40%，創 23 個月新低，使股價成為今日電子權值股中表現最弱者，早盤跌幅一度超過半根停板，連帶 GIS-KY 跌 4%、TPK-KY 跌逾 2%，台郡和嘉聯益等蘋概股也跌 1% 上下，鴻海和台積電同樣遭壓抑在平盤下。

櫃買指數無視於加權指數有壓，表現相當熱絡，主要是上櫃半導體指數中有多檔強勢股拉抬，包括合晶大漲超過 8%，中美晶漲半根停板 %，譜瑞 - KY 和環球晶漲 4% 左右，神盾和昂寶 - KY 漲 2% 以上，穩懋續強漲逾 1%。

從細族群來看，被動元件族群強勢，在國巨續漲半根停板的帶動下，華新科漲超過 8%，信昌電漲逾 7%，蜜望實、奇力新和禾伸堂漲半根停板上下。

而台嘉碩、大毅、立敦漲逾 4%，鈞寶、雷科、九豪、智寶、光頡、日電貿和立隆電漲 2% 之上。

挖礦概念股也再次發動，青雲、撼訊攻上漲停板，麗臺漲超過 6%，承啟和映泰漲逾 3%。

受到大立光穩在盤上的信心拉抬，二線光學鏡頭廠轉強，今國光、玉晶光和新鉅科漲 2% 之上。

元大投顧指出，本波台股在 9319 點探底成功後，指數沿著 5 日均線緩步趨 堅，各條均線一一被克服，雖目前卡在半年線前，又有前波套牢區的壓力，就看成交值能否持續放大。

統一投顧則指出，美國聯準會態度偏鴿派，美中貿易戰朝平息之路邁進，台股近期法說會行情與軋空行情可拭目以待，技術面維持多頭格局，指數有望守穩萬點關卡，操作上建議逢低布局汽車零組件、紡織、5G 題材股以及高殖利率概念股等。