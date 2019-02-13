台股盤後－櫃買小兵難撐大局 翻黑10100點大關又失守 成交創今年最大量

台股今 (13) 日早盤一度攻克半年線，但是大型權值股不表態，僅靠櫃買中小型股難撐大局，指數開高走低，最後一盤更是壓尾，加權指數翻黑以小跌 7.16 點、收在 10090.58 點，10100 點大關得而復失，成交值為 1383.23 億元，創今 (2019) 年最大量。

有別於亞洲股市今天普遍勁揚，日本股市、上證指數、香港股市甚至都大漲超過 1%，但是反觀台股加權指數卻出現脫鉤。

壓抑台股加權指數的主要是大型權值股，大立光跌 0.25%，收在 3990 元；台積電跌 0.43%，以 229 元作收；其餘包括：可成、華碩、日月光投控、廣達、統一超、統一、正新、台化等權值股也都走跌。

但中小型股強強滾，櫃買指數帶量上漲 0.98% 作收，不但日 K 線出現連四紅，且成交量以 480 億元創 2018 年 6 月 13 日以來新高。

其中以被動元件最強勁，大毅、華新科、禾伸堂、信昌電、華容都收在漲停板，天揚、奇力新也狂飆超過 9%，國巨收漲 8.66%，其餘蜜望實、立隆電、日電貿、智寶等都表現亮麗。

而矽晶圓族群也很搶眼，合晶、中美晶都亮燈漲停作收，環球晶漲逾 9%，漢磊、台勝科也都勁揚。

整體來說，台股今天量能增溫，但是火力明顯只集中在中小型股，且目前台股上檔面臨半年線、頸線套牢壓力區，使得加權指數與壓尾收黑，分析師表示，後續要先關注台積電 ADR 能否領先突破 39 美元，因為台股在 10148 點頸線位置時，台積電 ADR 價位就是落在 39 美元，台積電 ADR 如果能率先收復此價位，就有助於帶動台積電現貨上攻，進而領軍台股加權指數反攻頸線大關。