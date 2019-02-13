交易商搶客人 Fidelity、Schwab供應500多檔無手續費ETF

全球最大投資商之一的 Fidelity 週二 (12 日) 表示，它已擴大其交易平台上的免手續費 ETF，涵蓋超過 500 檔。據了解，此次增加檔次是與資產管理公司貝萊德 BlackRock (BLK-US) 合作的一部分。

當天，另一位投資商 Schwab 表示，它也將會使 ETF 產品陣容翻倍，並將 iShares ETF 添加到其產品中。該公司在一份聲明中稱，其客戶可從 3 月 1 日開始買賣 503 檔 ETF。

資產管理公司們在 2018 年底表現不佳，促使投資人在第四季度從積極管理的機構基金中提取現金，存入交易商的低成本 ETF 基金。去年 12 月的數據顯示，投資人的 ETF 資金量達 3.3 兆美元，而這般龐大的需求量也促使了交易商為此市場展開激烈競爭。

首先，交易商開始大幅削減交易佣金，最後就在限定的 ETF 上完全取消此費用。去年，J.P. Morgan 摩根大通 (JPM-US) 也參與了這場競爭，推出了一項數位投資產品，對所有客戶實行一年的折扣或免費交易，而持有特定門檻以上的投資人可永久保留此優惠。

Fidelity 的管理資產超過 6.7 兆美元，其中包括 3800 億美元的 ETF 資產，目前為 13000 多家機構提供服務。該平台將提供來自 10 多個資產管理公司的 ETF，也包括 iShares ETF。