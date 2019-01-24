Netflix漲價一週後 同業Hulu降價搶客 

串流影視服務 Netflix (NFLX-US) 週三在競爭對手 Hulu 宣布調降月費後，股價一度下跌約 1.4%，尾盤收斂跌幅至近 1%。

華特迪士尼 (DIS-US)、21 世紀福特 (FOXA-US)、Comcast(CMCSA-US) 和 AT&T (T-US) 的合資企業 Hulu 宣布，自 2 月起基本型顧客 (支援廣告的訂閱方案) 月費自 7.99 美元下降至 5.99 美元，而不支援廣告的訂閱方案月費維持 11.99 美元。

相較一週前 Netflix 調漲美國收視費用 13% 至 18% 以彌補內容成本的做法背道而馳。Netflix 一直重金投注在內容上，使得長期債務增加，2018 開年時長期債務約莫 65 億美元，但到年底已增加至 104 億美元。

這也是在 Netflix 創造歷史的第二天。

前一日 Netflix 憑著墨西哥導演艾方索 ‧ 柯朗 (Alfonso Cuaron) 執導電影《羅馬》 (Roma) 獲得 10 項提名，成為 2019 年奧斯卡獎提名最大贏家。

《羅馬》是 Netflix 第一部獲得奧斯卡最佳影片提名的電影，也是奧斯卡獎史上第一部沒有正式票房成績，卻獲得提名的電影。

Netflix 電影在戲院與自家平台同步播出的做法令好萊塢不悅，因為傳統做法是院線片會隔 16 週半才提供隨選視頻 (VOD) 服務，Netflix 的做法讓他們遭主要電影節剔除資格，包括坎城影展。《羅馬》去年 11 月先在一些戲院放映之後才在 Netflix 上串流播出。

BTIG 分析師 Richard Greenfield 認為，「奧斯卡獎提名是正面消息，不只對 Netflix，而是對全體串流服務。」

專司串流影視實時衡量與分析的平台 Conviva 執行長 Bill Demas 表示，「隨著全球收視持續成長，所以串流影視的內容和原創節目成本就不斷增加。」

Conviva 是專司串流影視實時衡量與分析的平台。

「根據 Conviva 衡量，過去一年 VOD 收視率增加 111%，所以 Netflix、Hulu 這些串流影視領導者更加認真投資內容，這一點不令人意外。」

長期看漲 Netflix 的 BTIG 分析師 Richard Greenfield 週三大讚 Netflix，甚至稱該公司大幅領先同業，形容 Netflix 是向​​火星發射的火箭，其他傳統媒體公司只有能力生產腳踏車，而傳媒好不容易學會製造汽車時，Netflix 都已經成為另一個星期或者整個太陽系了。」

Netflix 過去 12 個月股價上漲 28%，遠勝 S&P 500 (-7%) 和道指 (-6%) 同期表現。