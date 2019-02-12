創意今年NRE營收看增雙位數 全年整體營收估持平

IC 設計大廠創意 (3443-TW) 今 (12) 日召開法說，創意總經理陳超乾表示，今年比特幣挖礦營收雖大幅滑落，但 NRE 業務受惠人工智慧與網通市場應用帶動，營收成長可望達雙位數，預期第 1 季整體營收季減達雙位數，但下半年營收將優於上半年，全年整體營收將與去年持平。

亞系外資在法說會前出具報告指出，創意的挖礦特殊應用晶片營收去年占比逾 2 成，但今年可能大幅滑落、甚至接近歸零，將是重新調整體質的一年，雖然 NRE(客戶委託設計) 業務受惠國際大廠人工智慧專案，前景看俏，但仍有成本待消化，得到 2020 年才可望貢獻獲利表現，因此預期今年整體營收與獲利將同步衰退，投資評等由買進降至賣出，並大砍目標價，由原先的 285 元腰斬至 140 元。

對於比特幣挖礦業務，陳超乾表示，該業務去年貢獻創意營收占比 23.6%，今年比重則可能降至 1-3％，也影響今年特殊應用晶片業績表現，預期營收將因此減少約 1 成以內。

不過，陳超乾指出，NRE 業務受惠人工智慧與網通市場應用帶動，可望維持成長趨勢，預期營收成長將達到雙位數水準，但因 NRE 光罩費用比重提高，可能影響 NRE 業務毛利率表現。整體而言，今年整體營收仍可望與去年持平，目標為營收小幅成長，整體毛利率預期也將持平。

陳超乾認為，人工智慧與網通是快速成長的應用市場，未來成長將可超越半導體業，去年整體人工智慧應用營收比重約 7% 至 8%，今年將可稍微提高，目前已接獲 11 個相關訂單，其中有 4 個為大客戶，預期 2020 年人工智慧應用可望迎接爆發性成長。

展望第 1 季，陳超乾預期，第 1 季營收季減幅度將達雙位數，其中，特殊應用晶片業績減少幅度最大、將下滑雙位數，NRE 營收季減幅度為個位數，預期下半年營收表現將會優於上半年。