〈如興併美商〉斥14.8億元併購Nanjing USA 有助去化產能 改善獲利表現

牛仔褲大廠如興 (4414-TW) 今 (12) 日召開重訊，宣布將以不超過 4800 萬美元 (約新台幣 14.8 億元)，取得美國牛仔通路服務商 Nanjing USA 控制過半股權，預計最快第 2 季完成交割併入財報。

陳仕修表示，Nanjing USA 成立於 2006 年，主要業務為銷售牛仔褲予美國大型零售商，這次是透過台灣金融高層引介，洽談股權買賣及業務合作，而 Nanjing USA 年營收約 2 億美元 (約新台幣 61.7 億元)，預計最快第 2 季起完成交割併入財報。

陳仕修指出，Nanjing USA 年銷售量超過 2500 萬條牛仔褲，是如興產能 9000 萬條的 4 分之 1，等到合併之後，會透過 Nanjing USA 調整現有的手上訂單，把毛利較差訂單淘汰，可望改善如興獲利表現。

陳仕修進一步表示，Nanjing USA 因擁有設計、通路服務的優勢，整體毛利率表現也優於如興本身，加上客戶涵蓋美系大型零售業者與品牌商，都將有助如興拓展市占率，不過整體成效要完成顯現，還需要 2-3 年的調整時間。

目前如興在全球牛仔褲市場市佔率約 7% 左右，前 5 大客戶按順序分別為 Levi’s、GAP、GU、H&M、TCP，其中 Levi’s 營收占比達 2 成以上。