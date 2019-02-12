台肥市值重返400億元 躋身台股市值百大行列

睽違兩年，台肥 (1722) 市值重返 400 億市值大關，躋身今年台股市值前 100 強企業之一，其提升肥料、化工產品線附加價值，去年前三季稅後淨利為 16.63 億元，年增率 24%，超越去年全年，每股稅後盈餘 1.68 元。受惠天然氣價格走高，國際尿素報價上漲到 320～330 美元，台肥前三季認列朱肥收益 5.85 億元，尿素價格持穩，全年朱肥認列收益有機會超越去年 6.23 億元，日前處分汐止不動產，挹注稅前淨利 5.08 億元，對每股稅前盈餘影響數約 0.51 元，加計前三季獲利，法人推估，台肥全年每股盈餘落在 2～2.5 元之間。



台肥在不動產開發腳步轉向發展商業不動產，鎖定長期收益租賃市場，前三季不動產租金收入約有 9 億元，新竹市公道五路打造的複合商業大樓「TFC ONE」目前出租率達 7～8 成，待免租期高峰結束，挹注今年租金收益更加明顯。