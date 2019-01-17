台肥舉行花蓮深層海水園區產業開發成果 建立海洋觀光產業聯盟

台肥 (1722) 於今 (17) 日舉行花蓮深層海水園區 (D-Park 園區) 開發成果與產業聯盟典禮，目前該園區已完成分期開發規劃，首先設置約 8 公頃藻蝦繁養加工場域，依藻類特性、深層海水營養源及天然地形，設計重力流多階段串聯系統，與中華電信 (2412) 攜手合作智慧農業物聯網系統，並同步設置太陽能發電設施，發展智能溫測養殖系統，擴大魚光共生的節能效益。台肥表示，花蓮深層海水產業持續受到中央、花蓮縣府相關部會的關注與支持，配合政府政策持續進行深層海水、土地資源及產業鏈之 100% 整合利用，亦建議政府於園區設置「東部國家級海洋資源博物館」，讓台灣民眾了解我國為海洋國家，並致力於海洋豐富資源多元應用及永續發展。



台肥「花蓮深層海水園區」在土地資源利用方面，已引進成功大學蝦類育種中心、東藻公司藻類萃取、石資中心深層海水實驗室、花蓮地方廠家如彩色營養米公司等產官學研單位進駐，串連產業與觀光的整體發展。