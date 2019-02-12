原料價格上漲推升 中鋼董座看好第二季盤價開紅盤

中鋼 (2002) 今(12)日舉行創廠 48 年來首次新春開工祈福典禮，祈求今年營運順暢、再創佳績。董座翁朝棟表示，3 月上旬將領先亞洲及其他世界鋼廠開出今年第二季盤價，近期巴西淡水河谷宣布 1 年要減產 7000 萬公噸鐵礦砂，推升鐵礦價格高漲近 100 美元，煤礦也上漲至 200 美元，在原料推升下，第二季盤價有望開出紅盤。往年中鋼新春均舉辦集團團拜活動，經參考國內科技大廠鴻海 (2317)、裕隆(2201) 等作法，今年改為舉辦新春開工祈福典禮，是建廠 48 年以來之創舉。翁朝棟也以屈原的名作〈離騷〉之一段話：「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」，意即「前面的道路又長又遠，但我將盡最大力量，不遺餘力地去追求。」來勉勵中鋼主管們能莫忘初衷，不要忘記自己的使命及責任，要更謙卑地面對未來的挑戰。



此次為中鋼創廠 48 年來首度新春開工祈福典禮，由董事長翁朝棟擔任主典官，另由總經理林弘男、執行副總經理王錫欽以及企業工會理事長陳春生擔任陪典官，與公司主管、同仁及工會理監事、代表等逾百人共同祈福，典禮儀式莊嚴隆重，誠心祈求中鋼今年營運順暢，再創佳績。



翁朝棟致詞時表示，107 年中鋼合併營收達到 4006 億元，創歷史新猷，而稅前盈餘也達到 319 億元，繳出一張亮麗的成績單。展望 108 年，待 3 月中美貿易談判協商有結果後，中鋼將於 3 月上旬領先亞洲及其他世界鋼廠開出今年第二季盤價，在外冷 (中美貿易大戰) 及內溫 (國內前瞻計畫基礎建設推動) 的鋼市環境下，加上近期巴西淡水河谷之潰堤事件及礦廠封閉，1 年將減產 7000 萬公噸鐵礦砂，使得鐵礦價格高漲近 100 美元，煤礦另也漲至 200 美元，第二季盤價有望開出紅盤。



翁朝棟也指出，中鋼今年的重點工作包含環保改善工程及設備更新，以及導入 AI。環保及生產設備精進係關乎到中鋼下一個 50 年的競爭力。中鋼與寶鋼、韓國浦項及日本鋼廠一樣，將智能製造視為今年的重頭戲，以藉此降低生產成本、提高生產效率。



此外，中鋼轉投資的興達海基水下基礎產線建廠工程相當順利，進度約完成六至七成，加上今年離岸風電躉購費率已訂為每度 5.5 元，為風電事業奠定良好戰果，期盼中鋼今年所投入的相關事業及工程，皆達到「選擇中鋼，就是選擇放心」的品質保證。