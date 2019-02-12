智慧家庭、電競柴火續燒 群光1月業績71.3億 再創同期新高

延續去年底消費性電子產品旺季效應，群光 (2385)1 月自結合併營收創下同期歷史新高，達 71.3 億元，月增 1.2%，年增率則達 13.2%，優於預期。法人指出，群光去年在智慧家庭與電競相關產品兩大成長引擎強力熱轉下，全年營收攀登歷史高峰，達 872.6 億元。受惠相關產品持續延燒柴火，今年首月營收再度改寫同期新高。



法人分析，IoT 物聯網與 AI 人工智慧技術與產品日益成熟，隨著量產規模導入，價格將越來越親民，激發潛在消費需求。結合 AI 與 IoT 的智慧家庭產品，隨著消費者越來越習慣智慧居家生活，法人預測相關的產品在未來幾年將會蓬勃發展，群光可望持續從中受惠。



法人表示，群光去年每股稅後純益應可站穩 5 元以上，今年本業獲利能力可望較去年持續成長，加上第一季又有處分日本房地產的獲利貢獻，預估全年獲利可望大幅超越去年。