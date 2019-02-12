【華冠投顧】幸運星-被動元件打群架+矽晶圓打群架……大盤大漲近百點！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6488 環球晶、3016 嘉晶、6173 信昌電、2327 國巨、2492 華新科

昨天美股除了道瓊小跌 53 點外，其他三大指數都上漲，其中費半指數漲 0.5% 最多。貿易談判部分川習已預計會在三月份碰面，而原本開盤前傳出因移民拘留問題，政府可能又要關門了，也在盤中解決。台股再度展現昨日強勢，大盤再度上漲突破昨日高點，化解昨日爆量黑 K 疑慮…… 今日主要由 2327 國巨、2492 華新科等被動元件主攻，搭配 2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海等領漲…… 金融股 5876 上海商銀進入 MSCI 成分股大漲，配合金融大軍 2882 國泰金、2886 兆豐金、2881 富邦金穩盤…… 使大盤大漲 93 點收紅 K！！

1/25 幸運星帶會員買進的【矽晶圓小星星】3016 嘉晶《恭喜發大財飆股》資料繼續拉出第二根漲停，帶動矽晶圓打群架－6488 環球晶大漲近漲停、5483 中美晶、6182 合晶，被動元件則由 6173 信昌電當領頭羊先拉漲停，接著星星之火開始燎原…… 帶動 8043 蜜望實⊕、2375 智寶、2327 國巨、2492 華新科…… 大漲！！整理了五個月的被動元件群架…… 打得相當火熱 ING……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。