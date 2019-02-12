【華冠投顧】《被動元件》年後果然群起而動 【年後多方口袋名單】續賺紅包

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日強調「大盤高檔遇壓，但依據歷史經驗，開紅盤若是開高，原本就容易湧出抱股過年籌碼的獲利了結壓力，因此賣壓偏重屬於正常現象 (像是 2017 年也有類似走法)，短線稍作震盪無礙多方控盤格局，重點是代表內資操作心態的 OTC 走勢強於大盤，因此多方控盤格局不變」。

經過昨日去化賣壓後，今天在美股小漲小跌背景下，大盤量縮就越過昨高，說明昨日的大量為良性換手，另 OTC 指數同創波段新高，印證「多方控盤格局不變」以及封關日盤後分析文說的「年後行情還會延續」之看法。

今日大盤與 OTC 指數皆有短線技術面過熱訊號且接近反壓區，加上美中新一輪貿易協商也即將展開，在不確定性因素干擾下，明日要繼續走出類似這兩天的強攻走勢將比較有難度，只是在台股人氣已回籠的情況下，短線震盪對多頭架構影響有限。

＜被動元件族群＞

年前一再提醒大家「被動元件」低量整理沉澱籌碼已久，是被市場遺忘的「低基期」族群，更是抱股過年的好選擇，昇楷也帶學員年前買好，準備年後收割，年前介紹的《8163 達方》昨日率先創高挑戰年線就是好榜樣，繼達方之後，學員持有的二線股《6173 信昌電》，在【搶賺年終過好年】及【年後多方口袋名單】這二份贈送的資料都有列入，今日接棒鎖上漲停，為今日表現最搶眼的二線股，先恭喜索取資料的好朋友跟學員一起賺到囉！

今天被動元件族群除了《6173 信昌電》、《2492 華新科》、《8043 蜜望實》、《2375 智寶》... 出現群起強攻走勢外，重點是連線形最弱的龍頭《2327 國巨》也正式出量突破去年 12/13 被大摩首度降評利空之高點，完成「破底翻」走勢，比較有趣的是，國巨先前遭到大摩二度降評，今天高盛也跳出來補槍發布國巨評等報告，特別提出「捨台廠、買日韓廠」的建議，但今天的走勢卻直接打臉兩家重量級外資，換句話說，國巨的底部是在外資看衰的背景下形成的（正如當初頭部是在外資吹捧背景下形成的一樣），反倒具備扎實的基礎，況且拉抬這個族群最容易凝聚台股人氣進而帶動大盤滾量，就台股多方控盤者的角度而言是一支重要生力軍，故後市依然可期。

＜年後多方口袋名單＞

年前分享給大家的【年後多方口袋名單】，這兩天一檔一檔拉上去了，沒跟到的好朋友不必勉強追價，因為還有個股續勢待發。比如列在名單當中第 2 檔的低基期 5G 蘋概股《煥然一新》，今日創高後拉回，由於年前已見大咖悄悄買進，仍可擇機佈局，此外，昨日提醒具備 5G 概念的《PCB 股》也可鎖定，這部分的詳細分析，限於篇幅請看今日的 "盤後影音"，更多的強勢股的即時分享或佈局，也歡迎加入昇楷投資園地。

＜強弱勢股＞

今日強勢股除前述被動元件族群外，矽晶圓族群由龍頭《6488 環球晶》帶頭，《3016 嘉晶》、《5483 中美晶》、《6182 合晶》、《3532 台勝科》同步攻高，另 5G 族群續強，《3324 雙鴻》、《3105 穩懋》、《3017 奇鋐》、《8046 南電》、《3081 聯亞》... 再創新高。

今日弱勢股中，遭外資棄守的《2409 友達》創近兩年新低，其餘多屬漲多回檔。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。