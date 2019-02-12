Fed立場轉向鴿派 美元為何反而上漲？

眾人矚目的美元指數創下六個月來最大漲幅，顯示美元的避險功能，超越了聯準會 (Fed) 的鴿派立場。

近來全球經濟成展望的擔憂加劇，因而推升了美元的避險吸引力，尤其美國經濟依舊良好。

上週，美元指數上漲了 1.1%，創下自 8 月以來，最大單週百分比漲幅。週一，該趨勢依舊持續，美元指數也再度走強。

美元有時追隨美國債券走勢。債券被認為是安全又具有流動性資產，但對美國利率預期，也極為敏感，尤其是短期利率。自上週 Fed 政策會議以來，由於受到降息預期及全球經濟成長擔憂的影響，債券價格上漲，美元亦隨之走高。

債券走勢持續引領著股市與美元。由於投資人規避風險，債券價格因而上漲，美元也因避險買盤而走高。

上個月底，Fed 在今年的第一次政策會議中，採用了鴿派語調，表示將暫停升息，讓投資人大感意外。此一舉措讓債券殖利率與美元大跌，股市則上漲。

鴿派的 Fed 理應對美元構成壓力。去年，Fed 的鷹派立場即支撑了美元走高。然而儘管 Fed 暫緩升息，通常對美元屬利空，但全球經濟減緩的擔憂，却為美元提供了避險買盤。

歷史顯示，每當全球經濟表現不佳，美元往往上漲。尤其目前，美國經濟看來依舊健康。

上週五，美國公布 1 月就業報告強勁，亦帶動了美元走高，全未在意不久前，Fed 呼籲對升息保持耐心，加諸美元的利空。

但儘管美元近來上漲，分析師的憂慮却依舊未解，許多分析師預期，今年下半年，美國經濟數據恐將轉弱。

由於美國仍將面對貿易緊張，全球成長擔憂，縮減財政振興計畫，及華盛頓的政治不確定性，美元極易受到壓力。若美國經濟出現減緩跡象，美元的避險功能遭到質疑，恐將加速美元跌勢。

此外，較悲觀的分析師預期 2020 年，美國經濟可能衰退。Fed 暫停升息可能意味升息週期結束，下一步行動將是降息。