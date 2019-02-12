國會取得共識避免政府再度關門 美元觸及兩個月高點

民主、共和兩黨就邊境安全預算一事，達成「原則協議」，避免聯邦政府再度關門；此外，市場預期，新一輪美中貿易談判，有望取得進展；今 (12) 日美元指數續揚，觸及 2 個月高點。

台北時間週二下午 5 點 24 分，Investing.com 報價顯示，追蹤美元兌 6 種主要貨幣的美元指數，上漲 0.07%，至 97.13。

截至 2 月 11 日，美元已連續 8 個交易日走揚。

德國商業銀行外匯策略師於報告中指出，無論全球經濟成長趨緩、美中貿易爭端、聯邦政府關門等風險是否加劇，美元都是市場寵兒。

新一輪美中貿易談判，本週於北京登場，週一為副部長級會談，週四至週五 (14 至 15 日) 為部長級會談，美國財政部長梅努欽與貿易代表賴海哲，都將與會。

美國總統川普的顧問 Kellyanne Conway 日前表示，川普希望，近期能與中國國家主席習近平會面。

Conway 稱，川普期待，美中兩國能達成公平且符合利益的貿易協議。

另一方面，民主、共和兩黨已就移民法規、邊境牆預算等議題，達成「原則協議」，若經川普簽署成為法律，就可避免聯邦政府再度陷入關門窘境。

英國脫歐僵局未解，影響其經濟表現，該國統計局最新資料顯示，2018 年第 4 季，英國經濟成長率僅 0.2%，全年經濟成長率為 1.4%，創近 6 年新低。

截至發稿，英鎊兌美元下跌 0.06%，至 1.2841；歐元兌美元下跌 0.05%，至 1.1269，稍早一度觸及近 2 個月低點。