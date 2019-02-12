日本、土耳其 再度展開EPA談判

日本與土耳其今 (12) 日於東京，進行第 13 輪「經濟合作協定」(EPA)談判。

對於本次談判，各界聚焦在兩國廢除關稅上的態度，希望能有具體進展。如果一切順利，日土兩國可望在今年 6 月，於大阪舉辦的二十國集團高峰會 (G20) 中簽署 EPA。

日本與土耳其的這次 EPA 談判，由兩國的首席談判官員出席，於 12 日開始一連 4 天，在東京展開。

談判的內容，包含農產品的關稅，以及其他的貿易商品。另外，智慧財產權的保護，以及網路交易的相關規定等諸多問題，也都是雙方談判的內容。

日土兩國自 2014 年以來，已經陸續進行了 12 次談判。而這回已經來到第 13 次的談判。

日本方面的訴求，是希望土耳其能夠早日廢除對日本進口車所課徵的關稅；而土耳其方面則是希望日本能夠廢除在番茄、義大利麵等食品，以及地毯等纖維製品上的關稅。

一名土耳其地毯商人與他的商品 (圖：AFP)

日本與歐盟經濟夥伴協定 (EPA)，才剛在 2 月 1 日正式生效。這個市場擁有 6 億 4000 萬的人口，在 2017 年全球 GDP 占 27.8%，在全球貿易占 36.9%。日本廢除了 94% 的關稅，而歐洲方面則廢除了 99% 的關稅。日本消費者可用更便宜的價格，購買來自歐盟的商品；而日本也可望擴大出口到歐洲市場的商品市占率。

而在 2018 年 12 月 30 日，包含日本在內，由 11 個國家所組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 正式生效。