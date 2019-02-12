大阪計畫興建大型綜合度假村 預計2024年開業

日本大阪府與大阪市，為了招商在當地投資綜合度假村 (Integrated Resort，IR)，一個由專家們所組成的綜合度假村促進會議，於 12 日在大阪府召開。有關這個綜合度假村的計畫構想，投資規模為 9300 億日圓，每年的營業額預估為 4800 億日圓。計畫在 2019 年春天，正式對業者所提出的計畫案進行遴選作業，概念的主題為「全球最高水準的成長型綜合度假村」。

大阪府與大阪市，計畫在 2025 年大阪 / 關西萬國博覽會的會場 – 大阪灣的人工島「夢洲」上進行這項綜合度假村計畫。預計於 2024 年度開始營運，目前已有數家國外業者表態有意參加這項計畫。

新加坡的聖淘沙綜合度假村 (圖：AFP)

根據計畫的原始構想，綜合度假村的用地緊鄰萬國博覽會的會場，土地廣達 60 萬平方公尺，總樓板面積約為 100 萬平方公尺。根據當地政令規定，賭場營業區域的樓板面積不得超過綜合度假村總樓板面積的 3%，因此大阪綜合度假村的賭場區域最大可為 3 萬平方公尺。

此外，將有一個可以容納 6000 人以上的國際會議廳，以及超過 3000 個客房的飯店。還會有一個面積廣超過 10 萬平方公尺的展覽場。

預估每年會有 2480 萬人利用這個綜合度假村，年營業額預估為 4800 億日圓，而賭場的營業額預估高達 3800 億日圓。

這個綜合渡假村開始營運後，預估每年將為日本近畿地區帶來 7600 億日圓的錢潮、提供 8 萬 8 千個工作機會，並為大阪府及大阪市帶來 850 億日元的稅收。

而在另一方面，為了解決屆時將增加的「賭博中毒者」問題，也要求相關業者成立 24 小時的諮詢服務。