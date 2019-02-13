黑天鵝恐將群舞 增加投資勝率靠AI

去 (2018) 年金融市場暗潮洶湧，投資市場大幅震盪。展望今 (2019) 年，隱藏風險也不少，市場恐將擺盪不已，走向更加難以預測。專家建議，今年布局宜以穩健為主，並可以善用理財機器人，執行定期定額的紀律投資，即使預測市場趨勢的難度提升，仍能有機會掌握住波動財及機會財。

儘管目前全球經濟成長仍能保持穩定，然而下修風險卻是越來越明顯，已經有不少專業的投資機構提出警訊，今年恐有不少黑天鵝事件齊聚，包括中美的景氣趨緩及貿易戰陰霾仍存、美國聯準會升息決策未明、中國債務問題等等風險，可能將給市場帶來地震，阻礙及威脅全球經濟發展。面對這些可能的黑天鵝事件，加深了投資的疑慮。

尤其投資市場已經走了 10 年牛市榮景，許多人擔心熊市浮現的警訊意味愈來愈濃厚，特別是美國聯準會的升息腳步仍有變數，與部分市場預期美國緊縮政策到此為止的情況有出入，讓美股近期走勢持續震盪。

由於目前投資市場低壓氣氛壟罩，利空因素揮之不去，甚至有可能引爆大規模且持久的股災危機，各方皆屏息以待，密切觀察後續發展。也因為今年變數仍多，投資市場不容樂觀，理財專家認為，市場恐慌氣氛升高的可能性仍在，為了避免誤判形勢，錯殺或錯選投資標的，投資人更應該善用工具，交給機器來執行定期定額的紀律投資，以期避開股市大跌段，等景氣好轉，再參與股市上漲的契機。

在國內已經有不少金融機構推出理財機器人服務，這當中，復華投信算是先驅，類型也較為齊全，包括自 2000 年推出、行之有年的「金利 high」與「金複合投資法」，以及近兩年陸續推出的「強勢通」、「低點通」兩款理財機器人服務，這些服務都是由電腦來執行投資市場的進出場機制，可以讓定期定額買基金達到「買低賣高」的原則，克服人性弱點，執行長期投資紀律，提高勝率。

至於停利點的設定，「金利 high」及「金複合」是由投資人自行決定，「強勢通」、「低點通」則是結合人工智慧及豐富的回測模擬經驗，分別能滿足不同投資人的操作習性及風險屬性，還能夠根據各種大數據指標決定停利點，讓投資變得更簡單、更科學化。

自動進出場 避免追高殺低

除了投資人自行設定的停利點之外，「金利 high」及「金複合」特別之處在於讓台股基金還能具有多空指標自動帶進帶出的功能，經由結合月 KD、巴菲特等兩大計量訊號的台股「市場多空計量指標」，做為台股基金進出場的判斷依據，就像去年二月及十月全球股災，一般投資人難以預測這種突發事件，不過自動帶出場機制，能夠提前預警，降低投資人損失或者是讓資金能夠在台股基金相對高點提前出場。

以 2018/1/2~2018/10/3 此區間為例，「金利 high」帶出訊號達 185 次，而且截至 2018/11/27，最後一次帶出訊號的日期是 10 月 3 日，收盤指數為 10863.94，比起 10 月 26 日的收盤指數 9489.18，讓投資人少損失了 12% 以上，避免獲利吐回，投資人得以保住戰果。

「金利 high」及「金複合」兩者主要差異為定期定額的資金投入方式，前者是採用分批扣款，每個月定期定額投入購買基金，一旦台股轉空訊號出現或達到投資人預設停利點，資金就會轉入較為保守或穩健的台股基金暫時停泊，等到台股轉多訊號出現，再轉入原先申購的台股基金部位。

後者則是整筆資金先投入到低波動、穩健度高的母基金，之後再從母基金將資金每個月定期定額，分批轉投入子基金，一旦達到設定的停利點，就會自動帶出，讓子基金的停利資金再度回到母基金，如此循環下去。此種方式就如同將原本存在銀行的錢，透過母子基金搭配方式，可以讓一筆資金達到兩倍效率的運用效果。

自動導航 理財更簡單上手

金融科技時代來臨，理財機器人更加進化，相較於「金利 high」及「金複合」，復華投信推出進階版的理財機器人：「強勢通」及「低點通」，讓理財更加智能化，投資人只要事先做好風險屬性評估，往後的理財就交由理財機器人來執行。由於省時、省力，簡單上手，所以復華投信進階版理財機器人一問世，便吸引許多投資人開戶。

「強勢通」及「低點通」的特性，其實從字義即可得知，簡單的說，「強勢通」是找出市場上表現優異的投資標的，建構強勢的基金投資組合，積極追求投資效益，並透過每日監控，保持最優化的投資組合。「低點通」則是找出市場相對低檔的好基金，通知投資人進場布局。

不管是「強勢通」及「低點通」，都是運用復華投信長期建置的客觀數據、技術指標，進行大數據的海量運算及分析，精選適合個人風險及報酬屬性的復華基金，不帶任何情感，完全理性分析，讓投資人不再憑感覺或者市場道聽塗說，來進行投資理財。

截至 2018 年底為止，復華投信進階版理財機器人推出近 2 年，已經吸引近 3 億元資金投入，其中，「強勢通」資產規模約 2.8 億元，「低點通」則逐步成長。

由於復華投信有 8 年左右的計量模組經驗當靠山，不僅理財機器人的開戶成績亮眼，專業的操盤經驗與表現，也讓復華投信在代操領域有所斬獲。截至 2018 年 12 月底，復華投信全委契約數量達 95 個居業界之冠，總計全委代操金額達 1871 億元，排名第三名。投資型保單 (台幣) 全委契約數量及代操金額則雙雙居業界首位，由此顯示，復華投信圈粉不少，不管是法人大戶或是小資族都成了「復」粉。