【瀚亞投信】瀚亞投資首檔目標到期債券基金成立

元月境內基金募集買氣強強滾! 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元月進行募集，並攜手永豐銀行擔任保管銀行及銷售機構，基金於 2/11 成立，總募集金額達 106 億元，為近年目標到期債基金少數募集達百億的基金。

所謂春江水暖鴨先知，近幾年全球金融市場不確定因素多、投資信心欠佳，造就目標到期債券基金出現熱賣現象。根據投信投顧公會資料統計自 2016 年至 2018 年，目標到期債券型基金最新規模已高達 1,419 億元新台幣，近一年更大幅增加千億元。

統計目標到期類型當中個別基金募集當月底規模，過去包括景順、施羅德共三檔基金規模超過百億。瀚亞投資今年元月推出首檔目標到期債券基金，由永豐銀行擔任保管銀行及銷售機構，首度推出就開出紅盤，挾著「提早鎖利出場機制」吸引投資人目光，募集成績也加入百億俱樂部。

瀚亞投資指出，進入景氣循環中後段，投資市場變動趨大，投資人更需要確定性高的來源及目標收益，因此，2017 年瀚亞首度推出印度債券、印度平衡基金，去年更加碼推出印度基礎建設債券、印度多重資產等獨家產品，都是為了滿足投資人對於高殖利率及高信評債券的雙向需求，也打造市場上最完整的印度產品平台。

瀚亞投資表示，今年首度推出目標到期債券基金，加上首創提早鎖利出場機制，更貼近投資人對於資產配置的彈性需求。此外，目標到期債券具備較高債息的收益累積，債券評等也多為投資等級，不僅吸引許多零售散戶偏愛，法人、高資產客群同步青睞，未來也將設計多元、獨特的基金產品，以符合台灣投資人需求。

警語

本基金經金管會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金於到期屆滿或啟動提前結算機制時，信託契約即終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。

本基金非定存之替代品，非為保本或護本型投資策略，亦不保證本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。

本基金設有 3 次啟動提前結算之機會，由於本基金之投資組合係以美元為主，目標報酬率均以美元計價受益權單位之淨值為計算標準，其他非美元計價受益權益單位不設定目標報酬率。當美元計價受益權益單位之總報酬率達到所設定之目標報酬率時 (分別為基金屆滿 3 年時當月最後營業日之總報酬率達到 18%，或屆滿 4 年時當月最後營業日之總報酬率

達到 24%，或屆滿 5 年時當月最後營業日之總報酬率達到 30%)，本基金之所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，投資人應特別留意：

1. 本基金因啟動提前結算機制而存續期間屆滿時，將自動買回受益人於提前結算日所持有之受益權單位全數，其買回價金係以本基金實際完成所有交易之日各類型受益權單位每一受益權單位淨資產價值計算之。

2. 本基金所設定之目標報酬率為基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本或流動性等因素導致結算後之總報酬低於目標報酬率，客戶取得之價金將以基金實際完成所有交易後之報價為準。投資人應瞭解本基金並非保證 3 年獲利 18%、4 年獲利 24%、5 年獲利 30%。

3. 非美元計價受益權單位之報酬率可能因匯率等因素影響而小於目標報酬率。

投資人應特別留意，本基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購，本基金成立日 90 日後始開放買回，本基金未到期前買回，將收取提前買回費用並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。受益人不得申請 受益人不得申請 本基金與經理公司其他間之轉申購，或本基金與經理公司其他間之轉申購，或本基金與經理公司其他間之轉申購，或本基金與經理公司其他間之轉申購，或基金不同計價幣別受益權單位間之轉 不同計價幣別受益權單位間之轉換。

本基金於到期前一年內或提前結算日前 3 個月內，於本基金持有之新興市場債券到期後，本基金得投資短天期債券（含短天期公債），不受投資於「新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十」之限制。本基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人前須留意相關風險，投資人前須留意相關風險。

本基金外幣計價受益權單位以美元、人民幣及南非幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動風險。當美元 、人民幣 及南非幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須留意外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。

本基金人民幣計價受益權單位之匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差 (折價或溢價) 或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。

同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。本基金之投資風險包括產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站: http://newmops.tse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司：http://www.eastspring.com.tw 或於本公司營業處所索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。