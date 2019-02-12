【豐銀投顧】景氣不好股市為何漲？

◆盤勢分析

記不記得？去年底葛林斯潘說美股的牛市已經快結束了，然後最近歐央總裁拉加德又說全球經濟風暴即將來臨，且有「四片烏雲」，再加上大家都知道的中美貿易大戰、美國政府關門… 等紛擾。大家一定會覺得怪，怎麼每天聽到的都是壞消息，但台股怎麼過完年後就馬上回萬點？而今天還大漲過前高？其實大家去想一件事，指數現在在萬點之上，但是融資餘額卻是 2008 年 11 月金融海嘯 3955 點的水準。為什麼會這樣？這是因為大家看法很主觀又很保守。總覺得 1 萬點很高了，但是其實高或低的標準是怎麼來的？不就都是參考過去嗎？台股歷史的高點在 12682，所以再來到 1 萬點時，就會不知覺的有一種「高點快到」的感覺。因此不自覺的會想賣股、想放空，對不對？

然而，這些短線上的利空真的會造成很大的影響嗎？會！會影響股市，但不會久、也不會大。去年我們就提醒大家，聯準會由鷹轉鴿，還有中國股市降低存準率。二大經濟體開始採取寬鬆的貨幣政策，其實就不會讓全球股市差到哪裏去。尤其是中、美二國寬鬆的貨幣政策，對處於新興市場的台灣當然是利多！也由於寬鬆的貨幣政策，我們幾乎就可以斷言美股應不致於陷入熊市。那又何必擔心台股獨弱於全球股市呢？直到今天，筆者自己發明的「神奇動能」，也還沒有爆出大量，那就代表行情仍然是穩穩的走下去，既是如此，又何必急著要放空？

記得在 2009 年時，台股也是在一片看壞行情的呼聲中，整整漲了一年。今天台股大漲，加權指數有台積電、鴻海撐住，個股則可以發現散熱、pcb、矽晶圓、PA 族群都動了起來。整個台股的火力又集中到了電子股，而電子股又是台股權重最大的族群。可見得影響股票市場的，不是真實的景氣，而是資金呀！資金流入，股價還能不漲嗎？有道是:「山近月遠覺月小，便道此山大於月; 若人有眼大如天，當見山高月更闊」。你認為這邊指數很高了？但其實搞不好後面還有更高的行情呢！沒有放空的訊號出來，為什麼要急著放空呢？

豐銀投顧 李世新 分析師