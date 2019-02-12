【華冠投顧】盤後分析：MSCI三升 台股再創波段新高

劉彥良 分析師

台股在 MSCI 全球新興市場指數」、「MSCI 亞洲除日本指數」及「MSCI 全球市場指數」權重皆被調升下，吸引買盤連兩日進駐拉抬。終場台股大漲 93 點，短短兩天合計大漲 165 點，推升台股再次改寫去年 12/5 以來新高，準備挑戰半年線反壓。

台天領漲台股的台積電 (2330) 和大立光 (3008) 持續上攻，而人氣指標的漲價概念股也在國巨 (2327) 和環球晶 (6488) 雙箭頭的帶領下自底部上演反彈行情。不過盤面上不乏昨日表現強勢的個股立馬走弱，也就是說投資人在操作上還是偏向短線交易，個股輪動相當快速。

隨著元月營收持續公告，我認為投資朋友首要之務還是在調整持股，而非見漲追漲每天當沖或隔日沖，畢竟指數來到萬點之上同時即將來到長天期均線壓力，加上年線資金行情通常在 2 月底~ 3 月初會走到尾聲，緊接著就是要走回歸基本面的業績行情。

MWC 概念股還是接下來比較看好的題材，畢竟展期在 2 月底，目前都還有空間可以發揮，像是 5G 相關的統新 (6426)、宇智(6470) 和聯亞 (3081) 接棒上漲，散熱模組指標雙鴻 (3324) 再創新高，屏下指紋辨識輪到 GIS-KY(6456)表態等等，輪動相當健康。至於想了解今年 MWC 展相關個股資料的投資朋友，請上華冠投顧官網或華冠投顧 Youtube 頻道觀看 1/30 錄製的「2 月主流族群」。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。