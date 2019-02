群光電能 (6412)1 月自結合併營收 25.87 億元,創同期歷史新高,月增 6.4%,年增 22.3%。法人分析,群電 1 月份營收成長動能強勁,主要受惠農曆春節備貨需求與上游原物料供貨穩定,帶動群電的三大主要產品應用(包含 PC 相關產品、雲端與智能產品、及消費型產品) 年增均達到雙位數成長,其中電競相關及 Type C 筆電產品表現優於預期,推升群電今年首月營收創下同期歷史新高紀錄。



群電去年受惠智慧音箱、電競相關、與 Type C 筆電產品三箭齊發,2018 全年營收創新高達 313 億元。展望今年,NB 電源供應器市佔率已達全球第一的群電,將持續深耕 NB 產品市佔率,其中電競相關及 Type C 筆電電源成長趨勢持續看旺,可望為今年的 NB 電源發展再添新一波成長動能。同時,智慧家庭產品今年將持續蓬勃發展,在多項產品同時強力挹注下,法人預估,群電今年全年營收可望再創新高。