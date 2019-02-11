2019全球經濟恐衰退 諾貝爾獎得主克魯曼：尚無有效對策

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 表示，2019 年，全球經濟陷入衰退的機率頗高，且目前尚無有效對策。

克魯曼於杜拜舉行的世界政府高峰會 (World Government Summit) 上指出，全球經濟可能在 2019 年稍晚或 2020 年陷入衰退。

克魯曼稱，導致經濟衰退的原因，不會是單一事件，而是一連串經濟逆風所致。

克魯曼直言，美國總統川普的減稅刺激措施成效不彰，「政策制定者多半缺乏準備，屆時恐怕拿不出有效對策。」

克魯曼認為，目前最接近經濟衰退的地區，就是歐元區。

歐盟執委會上週將歐元區 2019、2020 兩年的經濟成長率預估值，從去年 11 月的 1.9% 與 1.7%，下修至 1.3% 與 1.6%；主因為美中貿易爭端，以及中國經濟成長趨緩。

相較於克魯曼，今年 1 月出席瑞士達沃斯 (Davos) 世界經濟論壇 (WEF) 的各界代表，對經濟的看法，似乎較樂觀。

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁 Christine Lagarde 當時表示，歷經 2 年的強勁擴張，全球經濟成長速度，已不如預期，但這並不意味著衰退即將來臨。

資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 副董事長、前瑞士央行總裁 Philipp Hildebrand 亦稱，經濟有趨緩跡象，但仍在成長，今年陷入衰退的可能性很小。