陸外交部盼貿易談判有好結果 籲美國停止軍事挑釁

新一輪美中貿易談判，本週於北京登場，中國外交部發言人華春瑩今 (11) 日表示，希望本次磋商，能取得良好結果；對於 2 艘美軍驅逐艦駛入南沙群島美濟礁 12 海里範圍一事，她呼籲，美方應立刻停止此類挑釁行為。

華春瑩週一於例行記者會中指出，2 艘美軍驅逐艦在未經中國政府允許的情況下，擅自進入南沙群島仁愛礁和美濟礁鄰近海域，美方此舉已侵犯了中國主權，破壞該海域和平及秩序。

華春瑩稱，當前南海情勢和平、穩定，美方卻執意挑起事端，這種行徑不得人心，應立刻停止挑釁行為。

美、中兩國本週展開新一輪貿易談判，週一為副部長級會談，週四至週五 (14 至 15 日) 為部長級會談，美國財政部長梅努欽與貿易代表賴海哲，都將與會。

華春瑩指出，希望本次談判，能取得良好結果。

白宮方面表示，本次磋商重點，仍是中國經濟的結構性改革。

美國總統川普日前指出，不會在貿易戰休兵期結束 (3 月 1 日) 前，與中國國家主席習近平會面，該言論降低了美中可在短期內達成貿易協議的預期。

若兩國無法在 3 月 1 日前達成協議，美國將把價值 2000 億美元的中國輸美商品關稅，從 10% 提高至 25%；若談判取得具體進展，美方可能會延長休兵期。