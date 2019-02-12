Reddit成功融資3億元 但在各社群媒體中ARPU卻最低

Reddit 的最新一輪融資回合對其用戶的定價低於其他任何社群網路。該公司週一 (11 日) 宣布，它已在 D 輪投資中籌集了 3 億美元，估值為 30 億美元。

據熟悉內情的消息人士表示，該公司的年營收突破 1 億美元，而每月活躍用戶數 (MAU) 為 3.3 億，這將使 Reddit 的平均每用戶營收 (ARPU) 約為 0.30 美元。

這個估值使 Reddit 的 ARPU 顯著低於其他社群網路，即使是那些與其具有類似 MAU 的社群網路。例如，Twitter (TWTR-US) 發布財報公布其最新 MAU 數字為 32.1 億，並且 2018 年的營收約為 30.4 億美元，這使其 ARPU 約為 9.48 美元。

臉書 (FB-US) 在其最新財報中公布了 23.2 億 MAU，ARPU 為 7.37 美元。Snap (SNAP-US) 沒有公布全球 MAU，但在其最新的財報中公布了 2.09 美元的 ARPU。

Pinterest 尚未上市，但正在籌備今年的首次公開募股 (IPO)，它在其網站上表示，它每月有 2.5 億用戶。Pinterest 拒絕公布其營收，但《紐約時報》9 月的一篇報導表示，該公司有望在 2018 年獲得 7 億美元的營收；按此計算，其 ARPU 達到約 2.80 美元。

雖然 Reddit 的平均每位用戶價值遠低於同行，但它認為其對有價值的人群的訪問將吸引廣告商，甚至可能從臉書和谷歌 (GOOG-US) 等較大的競爭對手那裡吸取到資金。該公司表示，其 MAU 的半數年齡介於 18 至 24 歲之間。

Reddit CEO Steve Huffman 表示：「在討論爭取廣告資金時，當然是在討占廣告市場大宗地位的臉書和谷歌。」「我們會與任何人競爭，也與任何人們打發閒暇時間之處競爭。」