歐股盤前─市場關注美中貿易談判 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.6%

投資人持續關注美中貿易談判進展，今 (12) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨漲逾 0.6%。

台北時間週二下午 3 點 02 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.63%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.48%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.81%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.61%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.68%，深證成指上漲 1.15 %；南韓 Kospi 指數上漲 0.45%，日經 225 指數上漲 2.61%；台股收漲 93.49 點，至 10097.74 點。

市場對美中貿易談判，抱持觀望態度，昨日美股漲跌互見。

週一道瓊工業指數收跌 53.22 點 (0.21%)，至 25053.11 點；標普 500 指數收漲 1.92 點 (0.07%)，至 2709.8 點；那斯達克指數收漲 9.71 點 (0.13%)，至 7307.91 點。

新一輪美中貿易談判，本週於北京登場，週一為副部長級會談，週四至週五 (14 至 15 日) 為部長級會談，美國財政部長梅努欽與貿易代表賴海哲，都將與會。

美國總統川普的顧問 Kellyanne Conway 日前表示，川普希望，近期能與中國國家主席習近平會面。

Conway 稱，川普期待，美中兩國能達成公平且符合利益的貿易協議。

另一方面，為避免聯邦政府再度關門，民主、共和兩黨，日前已就邊境安全預算一事，達成「原則協議」。

英國脫歐僵局未解，影響其經濟表現，該國統計局最新資料顯示，2018 年第 4 季，英國經濟成長率僅 0.2%，全年經濟成長率為 1.4%，創近 6 年新低。