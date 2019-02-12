PlayStation大當家換人做 SIE發表新人事佈局

索尼 (6758-JP) 旗下主掌遊戲業務的子公司，索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entertainment，SIE) 於 12 日對外宣布，該公司的 Jim Ryan 副總裁，將於 4 月 1 日升格為 SIE 總裁。而新的副總裁，將由現任 SIE 總裁兼 CEO 小寺剛擔任。索尼的家用遊戲主機 PS4，已經過了銷售尖峰期，未來將由 Jim Ryan 主導公司營運，而網路相關業務則將交由小寺剛來負責。SIE 希望藉由此次的人事異動，來繼續維持公司獲利。

Jim Ryan 於 1994 年，進入歐洲 SIE (Sony Interactive Entertainment Europe，SIEE) 的前身 Sony Computer Entertainment Europe (SCEE)。他先後在該公司擔任要職，並於 2011 年，成為掌管歐洲、中東、非洲、大洋洲等 100 個國家以上 Play Station 遊戲機業務的 SIEE 公司總裁。

2016 年 4 月，Jim Ryan 成為 SIE 的全球銷售及營銷主管。自 2018 年 1 月起，成為 SIE 的副總裁。

索尼的吉田憲一郎社長兼 CEO 表示，「遊戲與網路服務業務，在銷售及獲利上已成長為索尼集團最大的部門。並且，在公司今後的成長上扮演著重要角色。另一方面，業界的變化激烈，這也是一個需要時時刻刻維持速度感來對自身進行改革的部門。為了確實達成 Play Station 平台的進化，以及在網路領域方面的成長，在與小寺進行了數次的議論之後，決定對 SIE 的經營體制進行更動」。

關於 Jim Ryan，吉田憲一郎表示，「在這 25 年來，他是對 Play Station 的業務成長有貢獻的人物。Jim 管理 SIE 整體的組織營運，小寺則在 Play Station Network (PSN) 這個每個月活躍用戶數超過 9000 萬人的巨大服務平台，提升了用戶參與度。為了使其集中在讓業務有進一步成長的職責上，採取這樣的體制，也加速了 SIE 的革新及變化」。

吉田憲一郎進一步說道，「關於小寺，今後除了在 SIE 的職務外，也期望他在 PSN 所累積的經驗，可以領導未來索尼集團的數位轉型 (Digital Transformation) 戰略」。

索尼 (6758-JP) 今 (12) 日在東京股市的表現，日本時間 12:47 時下跌 0.82% 股價 4866 日圓。