華爾街：Fed開始保持耐心 新興市場貨幣終於出頭天

華爾街外匯分析師師指出，美國聯邦準備理事會 (Fed) 承諾在未來的升息路徑上保持「耐心」，因此新興市場今年應該表現更好，實際上甚至可能出現「一個體面的反彈」。

去年，阿根廷和土耳其的經濟問題以及 Fed 收緊貨幣政策導致幾種新興市場貨幣遭遇拋售。一些新興市場股市也出現大幅下跌。美國利率上升使新興經濟體難以償還美元計價的債務。

但是，Eastspring Investments 的 G-10 外匯和亞洲固定收益策略師 Mary Nicola 表示，這些市場今年應該會轉虧為盈。

她指出，「現在 Fed 將會更有耐心，新興市場應該會有一波行情。如果回顧去年新興市場的走勢，就能看出新興市場大跌與 Fed 升息的現實有很大關係。」「現在 Fed 升息已經暫時擱置，而且有保持耐心的空間，新興市場的融資條件將不會像以前那樣緊俏。」

隨著這樣的發展，投資人可以考慮今年投入新興市場。

Nicola 指出，「在此基礎之下，我們認為新興市場有可能會出現一個體面的反彈。目前它們的價位真的很便宜，只要 Fed 保持現狀不變，它們就會顯現出某種潛力。」

在 2 週前的政策會議中，Fed 選擇不提高利率，並承諾未來的舉措將耐心地進行，並密切關注陸續公布的經濟數據。

這個舉動代表了與過去幾年政策的分道揚鑣，Fed 不再使用未來會繼續升息的說法，並表示將採取更為謹慎的態度。

有鑑於此，Nicola 推薦了基本面較強的國家的貨幣，如印尼盾、土耳其里拉和俄羅斯盧布，不過，她指出，雖然里拉有升值空間，但也需要看到土耳其進行更多改革，至於盧布，雖然地緣政治緊張局勢持續存在，但她指出，俄羅斯經濟「相當不錯」。

去年 9 月，印尼盾兌美元匯價跌至 20 多年來的最低水平，而土耳其里拉兌美元匯率在 8 月創下歷史新低。