紐約匯市—無視政府再次停擺威脅 美元延續漲勢

週一 (11 日) 交易，儘管美政府有再次部分停擺的可能，但美元仍持續兌廣泛競爭對手上漲。

ICE 美元指數上升 0.3% 至 96.953,，擴大上週 1.1% 的升幅，上週該指數創去年 8 月以降最大單週升幅，根據 FactSet，週一的上漲也讓該指數登上去年 12 月下旬以來最高點。

與此同時，美國民主黨和共和黨週末談判破裂後，美政府醞釀再度停擺。

美元兌競爭貨幣

美元兌日圓漲幅最大，近時交易漲幅 0.6% 至 110.41 日圓，達去年 12 月下旬以來最高點。日本今 (11) 日因建國紀念日而休市。

歐元兌美元略下跌，自上週五 1.1326 美元下降至 1.1293 美元。

在眾多經濟數據進一步凸顯英國經濟疲弱後，英鎊明顯兌美元貶值，自上週五的 1.2942 美元下跌至 1.2877 美元。

這些經濟數據包括：去年第四季 GDP 年率下降至 1.3%，季度 GDP 成長也下降至 0.2%，兩者都不及預期；第四季企業投資下降；12 月建築產量與工業生產下降。

唯一表現優於預期的經濟數據是第四季進出口初值。

脫歐事務方面，英國首相梅伊預計向國會爭取更多時間以敲定其脫歐協議替代方案。Bannockburn 全球外匯首席市場分析師 Marc Chandler 表示，「這將是本月『最有意義的表決』。」

中國市場結束農曆年假，人民幣兌美元走貶，與其他多數新興市場貨幣相同。

美元兌在岸人民幣上漲 0.7% 至 6.7925 元；美元兌離岸人民幣上漲 0.2% 至 6.7991 元。

中美貿易談判預計本週再次啟動。

Chandler 表示，「市場似乎仍傾向預期達成協議，即使不是雙方競爭的最後定案，但在中美雙方領導人碰面之前，很難看到有什麼突破。」

雖然依中美休兵的最後期限，得在 3 月 1 日前達成協議，但美國總統川普上週表示，他本月沒有計畫與中國領導人習近平會面。