捷豹路虎竟成印度塔塔暴虧的拖油瓶 到底怎麼了？

印度塔塔汽車 (TTM) 旗下捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 連續四季虧損，拖累母公司截至去年 12 月底的第三季財報爆出虧損近 40 億美元，創下該公司史上單季最嚴重的虧損，令汽車業大感震驚。

CNN Money 財經網站報導，做為英國最大汽車製造廠的捷豹路虎爆出巨大虧損，主要是受到中國市場萎縮及英國脫歐的影響。

塔塔汽車去年財年度第三季營收 7700 億盧比 (約 108 億美元)，旗下捷豹路虎的營收 80.6 億美元，所占比重高達八成，直接影響了母公司塔塔汽車的營運表現。

而捷豹路虎的全球主要單一市場在中國，目前中國市場銷量比重超過兩成，是該公司全球最主要的單一市場，2010 年從 2.61 萬輛成長到 2017 年的 14.6 萬輛，平均每財年的獲利超過 14 億美元。

但從 2018 財年起，受到英國脫歐及中國市場銷量萎縮的影響，捷豹路虎的銷量及獲利開始受到衝擊，甚至出現虧損。

在中美貿易戰僵持下，中國汽車市場是最受打擊的市場之一，去年中國汽車銷量出現 20 年來首次下下滑；此外，英國脫歐的巨大不確定性，也使得占英國出口比重超過 50% 的汽車產業，承受巨大的不確定性，並加重了銷售和投資的壓力。

但捷豹路虎的業績厄運似乎還未結束，從元月份來看，在中國市場的銷量進一步下滑 40%。

塔塔汽車印度核心業務在去年財年度第三季汽車銷量超過 50 萬輛，單季獲利約 8700 萬美元。該公司於 2008 年以 23 億美元從福特 (F-US) 手中收購了捷豹路虎這家具指標性的英國汽車製造廠。

此外，金融時報分析，捷豹路虎的市場策略失敗，也是造成業績不振的主要原因，重推 Jaguar 品牌運動型轎車要迎戰 BMW，結果卻不受青睞。