Maserati將成為中國品牌？吉利汽車否認

意大利米蘭財經日報報導指出，中國吉利汽車集團有意買下意大利飛雅特克萊斯勒集團（FCA）旗下的兩大汽車品牌—Alfa Romeo 與 Maserati。



該媒體指出，吉利汽車在過去就有意收購 FCA 集團，吉利曾提出 200 億美元的報價收購，最後又上調至 220 億美元，但遭到 FCA 集團拒絕。因 FCA 集團表示價碼提高至 220 億美元沒問題，但要將兩大品牌 Alfa Romeo 與 Maserati 排除在外，導致整個計劃胎死腹中。

如今已經成功買下 Volvo 的吉利集團再度捲土重來，有意收購 FCA 集團最不願放棄的 Alfa Romeo 與 Maserati 兩大品牌，藉此打造出 Alfa Romeo、Maserati、Volvo 所組成的豪華陣容。

根據銷售數據顯示，Maserati 近幾年來銷售量大幅下滑，主要因為 FCA 集團錯把該品牌當大眾市場品牌來管理，加上中國市場的表現平平，去年 Maserati 在中國銷售量只有 10696 輛。

至於另一品牌 Alfa Romeo 在中國市場銷售量同樣沒有起色。業內認為，吉利成功收購後，有助於兩大品牌開拓中國市場。

圖: 東方財富網, 吉利汽車日線

此外，意大利新聞報也表示，吉利與 FCA 集團關係佳，加上有中國市場背景，及成功收購歐洲車廠的經驗，因此被看好能成功收購 Alfa Romeo 與 Maserati 兩品牌。

吉利收購 Volvo 後，以 Volvo 在中國市場銷售量節節上升的表現來看，若吉利能夠成功買下 Alfa Romeo 與 Maserati，相信這兩大品牌在中國市場的銷售量有機會自谷底反彈。

不過，吉利汽車對此傳聞作出聲明表示，目前沒有計劃收購上述兩品牌，也沒有進行任何與此有關的商業接觸或洽談。