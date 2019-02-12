台股盤中—鴻海、矽晶圓、被動元件接棒演出 量價齊揚挑戰10100點

亞股今 (12) 日普遍走揚，台股在鴻海，矽晶圓、被動元件族群帶領之下，盤中大漲逾 80 點，醞釀挑戰 10100 點，今日預估成交量也放大至 1320 億元，延續新年開紅盤氣勢。

亞股不受美股漲跌互見影響，今日陸、韓、日股等全面走揚，日經更上漲逾 2%，深証指數也有 1% 以上的漲幅。

台股方面，昨 (11) 日領軍衝鋒的台積電、大立光今日漲勢稍歇，由鴻海接棒上攻，盤中上漲逾 2.8%，最高來到 71.9 元，為蘋概三王中表現最為強勢，也是今日帶動台股挑戰 10100 點的領頭羊。

此外，美系外資高盛昨日初評國巨，給予目標價 344 元，今日國巨也發動攻勢，盤中大漲逾 7%，股價衝上 351 元，華新科也上漲 4.3%，在國巨、華新科帶動下，被動元件族群奮起，信昌電、密望實、智寶均拉出半根漲停板，整體族群表現亮眼。

矽晶圓族群也不惶多讓，環球晶大漲近 9%，股價衝上 318 元，收復 300 元大關，嘉晶盤中更是亮燈漲停，昇陽半漲逾 8%，台勝科漲逾 5%，合晶、中美晶也全數走揚，也成盤面上另一亮點。

法人表示，雖然今年以來台股短中期均線上揚，不過多頭仍有不確定變數待解，包含 3 月美中貿易談判結果，加上目前萬點尚無明顯支撐，建議操作方向以高殖利率族群為主。