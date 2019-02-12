台股盤後─市場人氣以量滾量 帶動指數強攻10100點

台股 11 日金豬年新春開紅盤後，市場量能不減下，今 (12) 日股王大立光 (3008-TW) 及權值王台積電 (2330-TW) 帶頭衝，大盤以 10097.74 點作收，較昨日上漲 93.49 點或 0.93%，集中市場成交值也達到 1229.74 億元，在市場成交量能持穩帶動下，證券分析師則認為，大盤量能將可維持熱度，萬點以上走勢仍正面看待。

大立光股價也在外資看好下，尾盤站上 4000 元大關，同時，被動元件的國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 也帶動同族群個股走高。

台股今日開高走高，早盤開盤在 10032.08 點，也是今日盤中最低點，盤中最高達 10100.23 點，較昨日上漲 93.49 點或 0.93%，集中市場成交值 1229.74 億元。

台股今日類股輪動明顯，早盤低價 PCB 類股走揚，敬鵬 (2355-TW)、燿華 (2367-TW)、瀚宇博德 (5469-TW) 走勢強，敬鵬及鉅橡 (8074-TW) 並強鎖漲停作收。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日價量齊揚，大盤底部一步步墊高，目前屬正向發展，證券分析師黃漢成則指出，目前台股焦點在「三低」個股。

黃漢成指出，包含「低價」、「比較基期低」及「股價處於低檔」等個股，但仍需注意目前個股陸續發布的 1 月營收及財報的數字。