【運達投顧】台股行情路況「短線走平後上揚」



行情路況短線走平後上揚

美股: 週一 (11 日) 美中貿易協議的不確定性，及二次政府關閉的擔憂令市場情緒承壓，美股收盤大致持平且交易量降低，終場美股道瓊指數下跌 53.22 點，S&P 500 指數上漲 1.92 點，那斯達克指數上漲 9.71 點，費城半導體指數上漲 6.46 點。

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，2/11 該殖利率收在 2.56%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰:

中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。

美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。

美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

中美之間的第二輪貿易談判於週一 (11 日) 開始，但投資者仍然不確定兩國是否能夠在 3 月 1 日貿易戰結束前達成貿易共識。

(三) 經濟數據:

週五 (15 日) 公布的 12 月零售銷售數據和週三 (13 日) 的消費者物價指數 (CPI)。預計週四 (14 日) 將發布出現生產者物價指數。以上經濟數據將影響聯準會的升息腳步。

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※運達投顧 高維緒分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

